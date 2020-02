NUNN HOOS ⟩ Kohtu eest põgenenud naine elas kloostrites nunnana

Itaalia meedia arvates meenutab see juhtum 1990. aasta Briti komöödiafilmi «Nuns on the Run» ja 1992. aasta USA filmi «Sisters Act», milles mängis peaosa Whoopi Goldberg.

Sitsiiliast põgenenud naine jõudis Põhja-Itaaliasse Piedmonti ja Lombardiasse, kus ta kehastus katoliku nunnaks. Ta helistas ühte kloostrisse teatades, et on haige nunn, kes vajab abi ja majutust.

Itaalia politsei teatel vahetas naine pidevalt identiteeti ja liikus ühest kloostrist teise. Ühe kloostri nunnade sõnul ütles naine neile, et on nende kloostri nunna sugulane. Teises kloostris kinnitas naine, et on nunn ja seal ei uurinud tema tausta.