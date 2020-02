VIDEO ⟩ Yokohama viiruselaeva reisijaid teenindav meeskond kardab oma tervise pärast

Laeval olevatest inimestest 175 on diagnoositud koroonaviirus, 39 uut nakkusjuhtumit ilmnesid 12. veebruaril, teatavad nypost.com ja businesstoday.in.

Japaani tervishoiuministeeriumi teatel on nakkuse saanud ka üks tervishoiuametnik, kes vastutas karantiini eest ja käis mitmel korral laeval.

Laeval olijad on ristinud selle mini-Wuhaniks, kuna seal on väljapool Hiinat suurim arv koroonaviirusesse nakatunuid. Hiina Hubei provintsis Wuhanis hakkas koroonaviirus levima möödunud aasta detsembris, olles nüüdseks jõudnud 30 riiki.

Kruiisilaeva reisijad on suurema osa päevast oma kajutites, nad saavad olla oma kajuti rõdul ja teistest eraldatud. Kõik peavad kogu aeg kandma näomaske.

Japaanis Yokohamas karantiinis olev kruiisilaev Diamond Princess, kus 3700 inimesest 175 on diagnoositud koroonaviirus FOTO: KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Reisijad saavad avatekkidel jalutada ühe tunni päevas. Toidu ja muu vajaliku toovad kaitserõivastes meeskonnaliikmed neile kaljutisse.

Kui turistidel on igav, sest nad ei saa eriti liikuda ega suhelda, siis meeskond kardab oma elu ja tervise pärast sest, nad võivad reisijaid teenindades nakkuse saada.

Diamond Princessil on 1000 meeskonnaliiget, kes peavad tagama, et reisjatel oleks karantiinis kõik vajalik olemas. Nad valmistavad kohapeal komplekteineid, mis viiakse kolm korda päevas reisijatele. Kuna meeskonnaliikmed jagadavd omavahel nii duširuume kui WC-sid, siis on neil suur oht saada nakkus.

Senistel andmetel on koroonaviiruse nakkuse saanud selle laeva 10 meeskonnaliiget. Esimesest viiest teatati 9. veebruaril ja järgmisest viiest 10. veebruaril. Meeskonnaliikmete teatel võisid nad nakkuse saada, kui puutusid haigete reisijatega kokku.

Kui Diamond Princessi reisijad on jõukatest riikidest, siis meeskonnaliimed on enamjaolt Aasia arengumaadest.

Jaapani Yokohama sadamas koroonaviiruse tõttu karantiinis olev kruiisilaev Diamond Princess FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Scanpix

Nende seas on ka 132 India kodakondsusega inimest, kellest üks on Binay Kumar Sarkar, kes on kokk, valmistades karantiinis olevatele resijatele komplekteineid, umbes selliseid nagu antakse lennukis.

Ta teatas sotsiaalmeedias, et kruiisilaev on nagu suur nakkusepesa, kuis igal hetkel võib nakatuda. Sarkar avaldas sotsiaalmeedias videoid, mille ta palub India valitsust indialased sellelt laevalt koju viia.

Laeva meeskonnaliikmete hulka kuulub ka 24-aastane Mumbaist pärit Sonali Thakkar, kelle sõnul puutuvad töötajad omavahel kogu aeg kokku, kaasa arvatud söögiaegadel ning keegi ei tea, kes on nakatunud.

Thakkari sõnul tundsid tema ja ta üks kolleeg end järsku halvasti, tal tekkis palavik ja köha ning viimasel ajal on ta olnud oma kajutis. Laevaarsti sõnul on tal tavaline külmetus.

Thakkar lisas, et nii tema kui teised meeskonnaliikmed kardavad, sest nad ei tea, kus ja kelle kaudu võivad haigestuda.

«Arvan, et esmalt tuleks teha koroonaviiruse test meeskonnaliikmetele, sest see takistaks viiruse levimist,» lausus Thakkar.

Reisijad on avaldanud sotsiaalmeedias meeskonnale tänu, et hoolimata haigusohust, töötavad nad edasi. Samas on reisijad murelikud, et kuigi töötajad kannavad kaitseülikondi, võib viirus äkki nende vahendusel levida.

Kruiisifirma Princess Cruises esindaja teatas, et Diamond Princess laeva meeskonnaliikmed on saanud ohuolukordade koolituse ja nad teavad, kuidas peab käituma ja mida tegema. Lisaks järgib meeskond tervishoiuspetsialistide ettekirjutusi.

Ei ole teada, kui palju inimesi on Diamond Princess kruiisilaeval koroonaviiruse nakkuse saanud, sest testitud on vaid murdosa pardal olijatest, 439 inimest. Jaapani võimud loodavad, et kõigile neile, kellele ei ole veel koroonaviiruse testi tehtud, tehakse see lähiajal.

Osa arste ja virolooge peab laevade karantiini panemist valeks sammuks, kuna haigus võib kitsal alal kiiremini levida. Lisaks teeb eksperte murelikuks kruiislaevade meeskonnaliikmete elutingimused, mis soodustavad haiguse levimist.

Jaapani Hakuoh ülikooli arstiteadlane Harue Okada sõnas Jaapani meediale, et laev on piiratud ja kinnine ruum, kus viirusel on kõik võimalused kiiresti levida.

Diamond Princess kruiisilaeva karantiin peaks lõppema 19. veebruaril, kuid osade meditsiiniekspertide teatel võib kesta kauem.

Jaapani võimude teatel plaanivad nad sellelt kruiisilaevalt tuua ära need reisijad, kelle koroonaviiruse test oli negatiivne. Nad pannakse Jaapani sõjaväeossa igaks juhuks veel karantiini.

Jaapani Yokohama sadama kail olev buss, millega hakatakse karantiinis olevalt kruiisilaevalt Diamond Princess ära vedama neid reisijaid, kelle koroonaviiruse test oli negatiivne FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Scanpix

Lisaks Diamond Princessile on veel vähemalt kolm luksuskruiisilaeva, mis on karantiinis.