PILDID JA VIDEO ⟩ 10 miljonit aastat tagasi elas Lõuna-Ameerikas hiigelkilpkonn

Cadena lisas, et uurides selle hiiglasliku kilpkonna kilbiosi ja alalõualuud ilmnes, et isastel kilpkonnadel katsid pead luuplaadid, millel olid ogad.

Paleontoloog jätkas, et uued leiud näitasid, kui massiivsed need kilpkonnad olid ja millised ogad olid isaste peadel ja kaelal.

Paleontoloogi teatel elasid need klipkonnad soisel alal, mis praegu on kõrb. See keskkond soosis nende kilpkonnade muutumist väga suureks.

Šveitsi Zürichi ülikooli paleontoloogiainstituudi ja muuseumi juht Marcelo Sánchez sõnas, et Stupendemys geographicus on meie planeedil olnud ja praegu eksisteerivatest kilpkonnadest suurim.

Hiigelkilpkonna uurimine on andnud selgema pildi kilpkonnade evolutsioonist ja aidanud teha kindlaks ta praegu elava sugulase. Selleks on suurepealine Amazonase jõekilpkonn, kes on oma väga kaugest esivanemast palju väiksem. Nende kahe kilpkonna toitumine on sarnane.