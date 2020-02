VIDEO ⟩ Koroonaviiruse kahtlusega kruiisilaev MS Westerdam lubati lõpuks Kambodža vetesse

Laevaarst võttis neilt vereproovid, mida uuritakse Kambodža pealinna Phnom Penhi viiruselaboris. Kambodža kaitseväe helikopter lendas laevale, et need vereproovid ära tuua.

Sihanoukville’i linnapea Kouch Chamrouen sõnas, et kui MS Westerdamil on koroonaviirusesse haigestunuid, siis nad viiakse kohalikesse haiglatesse ravile.

On veel kruiisilaevu, kus koroonaviirust on kahtlustatud või seal levib see haigus.

Jaapanis Yokohama sadamas on alates 4. veebruarist karantiinis kruiisilaev Diamond Princess, millel levib koroonaviirus ja selle nädala andmetel on seal üle 200 nakatunu.

Uus koroonaviirus COVID-19 on nõudud 1300 inimese elu ja nakatunuid on 50 000. See haigus on lisaks Hiinale veel 30 riigis.