PIINAV TÄHELEPANU ⟩ Tennisekuulsuse abikaasa: teen kõik selleks, et minust võimalikult vähe kirjutataks

33-aastane tipptennisisti naine tunnistas, et alguses oli rambivalguses olemine isegi meeldiv. «Teatud piirini on muidugi kuulus olla tore. Kuid mida aeg edasi, seda vähem on anonüümsust. Sa ei saa enam teha, mida sa tahad, ei saa olla selline, nagu soovid.»

«Püüan vastu seista kõikidele meediareeglitele -ja ootustele ning jääda alati isenendaks,» rääkis Jelena Djokovic.

Jelena Djokovic FOTO: CLIVE BRUNSKILL/AFP/Scanpix

Jelena mõrudaim meediakogemus pärineb mõne aasta tagusest ajast, kui spekuleeriti kas kuulsa abielupaari liit on piisavalt tugev. Mitmed väljaanded rääksid Novak Djokovici kuumadest suhetest India näitlejanna, Bollywoodi staari Deepika Padukonega. Tennise suurkuju silmati mitmel korral Padukonega erinevatel üritustel ning Jelenat ennast ei olnud samal perioodil abikaasaga turniiridel kaasas.

Bollywoodi staarnäitlejannat Deepika Padukonet pidasid mõningad meediaväljaanded Novak Djokovici armukeseks. FOTO: SUJIT JAISWAL/AFP/Scanpix

Räigemalt on Jelenale siiski mõjunud meedia väljaütlemised, mis puudutavad tema välimust. «Mind on palju hukka mõistetud selle eest, et ma ei kanna meiki või mul pole kõrge kontsaga kingi...Aga olen otsustanud, et armastan ennast rohkem, kui avalikke ootusi.»

Jelena on kindel, et sotsiaalmeedia mõju kasvuga on järjest keerulisem elada eraelu.

«Tehnoloogia areng ja sotsiaalvõrgustikud teevad avaliku elu tegelaste toimetamised kättesaadavaks igal kellajal igas pool,» selgitas ta.

«Olen teadlik, et olles maailmakuulsa sportlase abikaasa, on tabloididel ka minu vastu pidev huvi, kuid teen kõik selleks, et minust oleks võimalikult vähe kirjutada.»

Lähitulevik ei ole Jelenale kindlasti kergem, kuna abikaasa Novak on maailma tennise esinumber ning jätkab võistlemist. Djokovicid abiellusid 2014. aastal, neil on kaks last: Stefan ja Tara.