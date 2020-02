TÖÖ VÕI LÕBU ⟩ Briti ärinaine tegi paljastes koristajates kahtlejatele ahvatleva pakkumise

Paar aastat tagasi kirjutas Elu24, kuidas Austraalia ettevõtja pakub soovijatele teenust, kus koristajad puhastavad elamispinna ära alasti. Nüüd on Nikki Belton loonud Suurbritannias sarnase äri, mille nimeks on The Naked Cleaning (tõlkes Alasti Koristamine - toim).

Aastaid koristusettevõtet omanud Belton, mõistis, et alasti versiooniga on tal võimalus palju rohkem teenida. Varem teenisid ärinaise ettevõtte koristajad umbes 20 eurot tunnis, kuid uuendatud teenuste eest küsib The Naked Cleaning 90 kuni 114 eurot.

Ärinaine Nikki Belton on loonud koristusettevõtte, kus töötajad koristavad pesus, topless või alasti. FOTO: Mercury Press/Scanpix

Belton tunnistas, et ettevõtte teenuse vastu on huvi tundnud tuhanded, kuid paljud on ka skeptilised. «Mõned inimesed ei arva, et see on ehtne, sest see on nii ennekuulmatu,» kirjeldas Belton.

Neile, kes ei usu, et teenus eksisteerib ja Belton ise sellist tööd teeks, on ärinaine teinud aga ahvatleva pakkumise. «Tahan pöörduda nende inimeste poole, kes on öelnud, et ma ise seda ei teeks ja pakun end koristama viiele inimesele,» kostis Belton muretult.

Beltoni sõnul ei ole alasti koristamine seksuaalne ega võrreldav seksiteenusega.

«Päeva lõpuks on meil äri ja selles pole midagi seksuaalset – see on rohkem individuaalne mõtteviis, kus inimesed saavad hinnata mehe ja naise keha, austades samas meie ettevõtte olemust. Meie koristajad ei ole seksiobjektid, nad on seal, et tööd teha,» rõhutas Belton.

Belton lisas, et ettevõttes on keelatud puudutamine ning kurtis, et ta ei saa aru inimestest, kes võrdlevad tema töötajaid seksitöötajatega.

Neile, kes ei usu, et ärinaine ise seda tööd teeks, on Nikki Belton teinud ahvatleva pakkumise. FOTO: Mercury Press/Scanpix

Teenust tellides tuleb riietes koristaja määratud ajaks kohale, võtab riidest lahti ja hakkab koristama. Koristaja peab kandma kindaid ning kõigil töötajatel soovitatakse vältida pleegitusaineid.

Koristajatel peab olema teatav professionaalne puhastuskogemus ja nad peavad olema vähemalt 25-aastased. Kuid koristajatel ei ole mingisugust piirangut seoses kehakaalu või -kujuga.