PILDID JA VIDEOD ⟩ ISISe õudusunenägu: kurdi naissõdalased näitasid oma vaprust elusaid madusid järades

Kurdi sõjajõudude ohvitserid lõpetasid sel kolmapäeval Iraagis asuva Kurdistani linna Sorani lähedal pešmergade sõjakooli ning tähistasid seda üsnagi verdtarretaval moel, vahendas The Sun.

Pešmergade sõjakooli lõputseremoonial lüüakse oma kartmatuse näitamiseks maha lisaks elusatele madudele ka küülikuid. Meeste kõrval kooli lõpetavad naised ei pea paljuks ka toorest liha järades näidata, kui karmid vastased nad vaenlasele on.

Kool asub umbes 96 kilomeetri kaugusel Kurdistani pealinnast Erbilist ja seal peetud tseremoonia ajal näitasid naissõdalased, et ei karda midagi.

Kooli lõpetamise puhul tuli naistel meeste vastu astuda ja näidata, milleks nad võimelised on.

Need naised liituvad kurdi pešmergaarmeega, mis on kuulus ka selle poolest, et kasutab naisvõitlejaid eesrindel.