VIDEO ⟩ Eestlasest NBA kossulootus: vahepeal olen ulakusi ka teinud

Kolm aastat tagasi kolis toona 16-aastane korvpallurihakatis Saksamaale. Nüüdseks 205 sentimeetri pikkune kõrgete sihtidega noormees tunnistas saates, et välismaa-aastate jooksul on ka ulakusi tehtud.

«Oli laupäev, kaotasime mängu. Jõudsime poistega ühiselamusse tagasi ja otsustasime välja minna. Bamberg on väike linnake - 70 000 inimest. Olime kas baaris või klubis, igal juhul tantsisime. Tantsu ajal patsutasin mingit venda õlale...tuli välja, et tegu oli meie meeskonna abitreeneriga! Kui algul tundus, et pääsesime ilma karistuseta, siis tegelikult see nii polnud. Pidime esmaspäeva hommikul kell 6.00 korvpallisaalis 100 otsa jooksu tegema,» jutustas Drell ühe markantse loo. Ta lisas, et õppis sellest nii mõndagi, sest pärast kaotust pole enam kunagi pidutsenud.