SÕNASÕDA ⟩ Räppar Jaanus Saksa uue plaadi pealkiri tekitas nii valju kära, et sekkuma pidi keeletark

Raadiohääl ja endine «Radari» toimetaja Robert Kõrvits jagas Twitteris kuvatõmmist räppar Jaanus Saksa postitusest, milles ta uue albumi väljaandmist kuulutas. «10 aastat erinevaid lugusid, erinevaid emotsioone ja erinevaid koostöid on kõik seal peal. Albumi nimeks sai «Dekaad»,» kirjutas Saks oma postituses.

«Kes siis Jaanusele ütleb?» kirjutas Kõrvits eile päeval lõõpivalt vastu, vihjates plaadi pealkirjale, mis ei tähenda eesti keeles kümmet aastat, nagu sageli ekslikult arvatakse.

Saks, kes oli väidetavalt keeleveast teadlik, vastas: «Tänud informeerimast. Maailmaparandajad koos. Tore! Võib-olla esmalt teeks selgeks, et kust on tuletatud sõna dekaad ja mis on selle algupärane tähendus? Aga ma ei keela teil elada EKI usku, kes loovad oma tähendusi juba olemas olevatele sõnadele.»

Tusane sünnipäevalaps jagas kuvatõmmist vikipeediast, mis näitas, et inglise keeles tähendab decade kümmet aastat. «Mis puudutab 10 aastat ja albumi nime, siis nimi «Dekaad» sümboliseerib minu jaoks 10 aastat. See tähendus on ühe juhtivama maailma keele järgi võetud tähendus, mis on enamusele ühtemoodi mõistetav,» lisas ta hiljem.

Paljusid Saksa selgitus ei rahuldanud ning talle heideti ette solvumist ja keelereeglite eiramist. Teema sai nii palju tähelepanu, et õhtuks pidi Kõrvits uuesti sekkuma: «Ok, aitab teemast. Jaanusel on täna sünnipäev ja mis siin ikka pidupäeval jaurata.»

Saks kinnitas ise, et tal on kõik väga hästi ning tähtsat päeva ta netitülil rikkuda ei lase. «Jaurake teie edasi rahulikult ja lahake seda tänase päeva suurimat probleemi edasi, kui see teie maailma kuidagi paremaks muudab,» säutsus mees.

Kes siis Jaanusele ütleb? pic.twitter.com/iU06nt4JQP — robert kõrvits (@robertkorvits) February 11, 2020

Saksal oli ikkagi õigus?

Ootamatult asus Saksa nimel selgitustööd tegema Tartu ülikooli kirjanduse ja kultuuriteaduste tudeng Karel Leet, kelle sõnul on dekaadi tähendus erinevates keeltes aja jooksul muutunud. «Kreeka keele δεκάς on lihtsalt «kümmekond». Eesti keeles soovitatakse aga juba lähtuda Prantsuse revolutsiooni aegsest tähendusest, kus see tähistas kümnepäevast nädalat,» selgitas Leet.

Keeletark jätkas: «Inglise keeles oli see ajalises tähenduses üksiksõnana esmalt käibel nii nagu prantsuse keel seda ette nägi. Aastaid silmas pidades öeldigi «decade of years». Mugavus-lühenemine toimus ajapikku kohtades, kus kasutuskontekst ei võimaldanud veel päevi aastatega segi ajada.»

Lõpuks jõudis Leet järeldusele, et Saks on tähendusnihete rohket võõrsõna kasutanud ettenähtud piirides. «Kuid sõna enda asemel on tähelepanuväärseks osutunud hoopis tema ähmane stiilitaju. Iseenesest ei ole selles midagi ebaloomulikku,» lisas mees.