VIDEO ⟩ Astronoomid leidsid 16 päeva tagant korduva raadiosignaali, mille allikas on teadmata

Kosmoseteadlased on süvakosmosest pärit kiireid raadiopurskeid (FRB, Fast Radio Burst) uurinud aastaid, kuid need pursked on olnud ühekordsed ja seetõttu on neid eriti raske uurida. Teadlaste arvates olid mõned pursked pärit samast allikast, kuid nende tekkimist ei saanud ennustada.