Torm Ciara paiskas Šoti rannale kummalise skeleti

Kohalikud tegid lagunenvast olendist pilte, postitades need sotsiaalmeediasse, kus kohe hakati spekuleerima, kas see võib olla legendaarne Loch Nessi koletis, teatab express.co.uk.

«Esmapilgul tundus, et tegemist on brontosaurusega, kuid luustik viitab siiski pigem diplodokusele või tritseeratopsile,» oli üks kommentaar. Veel arvati, et see on kas vaala, delfiini või mõõkvaala skelett.