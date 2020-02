PILDID ⟩ Spordiriietes jäisesse mäkke roninud idiootide päästmiseks käivitati suur erioperatsioon

Neli 20ndates Glasgow üliõpilast otsustasid esmaspäeval vallutada Šotimaal asuva Ben Nevise mäetipu. Tegu on Suurbritannia kõige kõrgema mäega. Meestel, kes ei rääkinud hästi inglise keelt, puudus mägironimiseks vajalik varustus, neil ei olnud kaarti ja kolmel neist olid jalas spordijalanõud.

Suurbritannias möllas parasjagu torm Ciara ning Ben Nevise tipus olid halvad ilmastikutingimused: miinuskraadid ja tugev tuul, mille kiirus oli kohati kuni 36 m/s. Invernessi rannavalve helikopter ei suutnud noormehi leida ja selle asemel pidid Lochaberi Moutain Rescue Team päästemeeskonna (LMRT) vabatahtlikud ronima GPS-i viite poole, mida üks «mägironija» rakendusega jagas.

«22 meeskonna liiget Ben Nevisel 4-liikmelist gruppi otsimas, kes on mäetipu lähedal lõksus. Ilm on õudne, väga tugevad tuuled ja lumetormi tingimused. Tuulega on temperatuur umbes -20 kraadi,» jagas LMRT meeskond nende ametlikul Facebooki lehel neli tundi kestnud päästeoperatsiooni alguses.

«Esimene ohver leitud, temaga on kõik hästi ning meeskond üritab ülejäänud rühma leida. Rescue 151 (Invernessi linnas asuv päästemeeskond - toim) abistab, kuid on ilmastikuolude tõttu piiratud sellega, mida nad praegu teha saavad. Uuendame niipea, kui meil on midagi teatada,» kirjutas LMRT pärast esimese tudengi leidmist.

Kell 16.15 kohaliku aja järgi leidis meeskond ka ülejäänud kolm «mägironijat».

«Kell on 19.30. Kõik ohvrid on Rescue 151 abiga transporditud Belfordi haiglasse. Äärmiselt õnnelikud inimesed. Talvevarustust puudus – neil ei olnud ei jääkirkasid, jäänaelu ja, nii palju kui meie teame, ka kaarti,» kirjutas meeskonna liige pärast päästeoperatsiooni.

«Kolm kutti olid spordijalatsites!!!!,» rõhutati imestunult.

LMRT sotsiaalmeedia postituses selgus, et noormehed olid jäisest ja järsust mäenõlvast, kust nad oleksid võinud alla kukkuda, umbes 150 meetri kaugusel. «Tagajärjed oleksid võinud olla palju tõsisemad. [...] Nad elasid üle selle aasta kõige nõudlikumad ilmastikutingimused. Kõik oleks võinud lõppeda väga kergesti hoopis teisiti.»

Päästemeeskonna juht John Stevenson kommenteeris The Timesile, et «see oli puhas rumalus» ja rõhutas, et noormehed «olid idioodid.» Stevensoni sõnul ei ole nad kunagi varem pidanud talvel spordijalanõudes inimesi päästma. «Neil vedas, et nad ellu jäid. Leidsime nad mitusada meetrit üksteisest eemal ja pidime kolmele jää sisse jäljed tegema, et nad alla saada.»

Kõik neli olid Stevensoni sõnul halvasti varustatud ja kaks noormeest olid päästemeeskonna juhi väitel ilmastikutingimuste tõttu eriti halvas seisundis.

Stevenson jagas aga kiidusõnu oma meeskonnale. «Ma ei saa oma meeskonda piisavalt kiita. Nad riskisid oma eluga ja tegid hiilgavat tööd. Need neli poleks ööd üle elanud, mitte mingil juhul,» ütles Stevenson ja lisas, et neljal tudengil polnud mägironimisest mitte mingeid teadmisi.