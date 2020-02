Youtuber Martti Hallik pandi «Õhtu!» saates kaneeli-challenge'it tegema, kuid sealjuures ei osanud keegi ette näha, et asi võib võtta ohtliku pöörde. Õnneks on youtuber väljakutsest taastunud, kuid videost on näha, kuidas kaneel mehel hinge kinni võtab. Kõnealune intsident leiab aset video lõpuminutitel.