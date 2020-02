IMELINE PÄÄSEMINE ⟩ Video: Ukrainas pääses vankriga õhulennu teinud imik ilma ühegi tõsisema vigastuseta

7. veebruaril juhtunud õnnetuse filminud auto pardakaamera salvestiselt on näha, kuidas 34-aastane Maria Tkachenko jõuab lapsevankriga kaherealise sõidutee teise reani, kui seal kihutanud auto sööstab ootamatult lapsevankrisse, vahendas The Sun.

«On tõeline ime, et poiss jäi ellu ja et ta ei saanud õnnetuses tõsiselt viga,» ütles Zaporizhia Regionaalse Lastehaigla kirurg Kostyantyn Markov kohalikule meediale.

Kirurgi sõnul ei tuvastatud pisipoisil peatraumat või luumurde. «Tema seisund on stabiilne. Ta on ööpäevaringse jälgimise all,» lisas Markov.

Ema lisas, et ei soovi, et õnnetuse põhjustaja vangi läheks, vaid soovib, et mehel võetaks ära juhiload.

Tkachenko lisas, et tema poeg jääb haiglasse seni, kuni arstid on kindlad et poiss on täiesti terve ja kõik vajalikud uuringud on tehtud.