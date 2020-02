SARIPETIS ⟩ 83-aastane proua tegi Hispaania riigile kokku 200 000 euroga külma

«Vabandage, aga see dokument on aegunud,» ütles juhataja.

Pons oli oma viimased eluaastad veetnud Alonso Vega psühhiaatriahaiglas ja seal toona sotsiaaltöötajana töötanud Juana Igeña otsustas, et on igati tark mõte hakata ise koguma surnud mehe puudetoetust.

Igeña kasutas dokumentide vormistamiseks oma ametikohta haiglas ja asjaolu, et Ponsil polnud kedagi, kes tema surma leinaks või isiklike asjadega tegeleks. Ta avas 1981. aasta märtsis mehe nimel konto Caja Madridi pangas, mis kannab nüüd nime Bankia, ja korraldas nii, et mehe pension laekuks selle panga kontole.

Aastate jooksul hakkas pank kahtlustama, et midagi on valesti, kuna ükski selle töötaja ei olnud Ponsi näinud.

2013. aasta jaanuaris palus pank sotsiaaltöötajal esitada dokumendi, mis tõestab, et Pons on elus.

«Mul on väga kahju tehtu pärast,» ütles Igeña kohtus. «Mul on kahju. Ma annan selle kõik tagasi.»

«Perekonnal on selle teemaga raske olnud,» ütles tema advokaat kohtule ja lisas, et nad tahavad, et see oleks läbi.