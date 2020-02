PILDID JA VIDEO ⟩ Mässumeeleolud Yokohama viiruselaeval - haigete arv on plahvatuslikult kasvanud!

Laeva pardal olevast rohkem kui 3600 reisijast ja meeskonnaliikmest on uude koroonaviirusesse nakatunud kokku 130 ja nakkuse kahtlusega on 336 inimest, teatab news.com.au.

Kato lisas, et kõigile laeval olijatele tehakse koroonaviiruse test, et saada teada, kes on veel nakatunud. Osa nakatunutest on juba viidud Yokohama, Tokyo ja teiste Jaapani linnade haiglatesse.