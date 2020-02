SUUR PILDIVÕRDLUS ⟩ Kes kasutab võltspäevitust paremini: Ameerika president või Eesti instatšikid?

Kuigi Trumpi ebaloomuliku nahatooni üle on nalja visatud aastaid, sai teema jälle hoo sisse reedel, kui fotograaf William Moonil õnnestus Valge Maja õuel tabada hetk, kus president sammus hoogsalt kopterist eemale, ise meediale viibates.

Samas puhus kopteri tiivikute tuul Donald Trumpi juuksed tagasi. Nii paljastus presidendi nägu katva spreipäevituse rant, mis irvhammastele palju kahjurõõmu pakkus. Trump ise on varasemalt väitnud, et tema oranž nägu pole mitte meigi, vaid kehva valgustuse süü, vahendas The Guardian.

President Trump jäi spreipäevitusega vahele, kuna kopteri tiivikute tuul puhus ta juuksed eest. FOTO: Reuters/ScanPix

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Muidugi mõista pole riigipead ainsad, kes ennast avalikkuse ees tumedamaks võõpavad. Sarnast nahatooni ihaldavad paljud instastaarid, kelle jaoks on kaunis välimus ja päevitunud jume lausa töö osa. Ning kuna Eestis suurem osa aastast naturaalsel teel pruuniks ei saa, tuleb kasutada alternatiivseid võtteid.

Ilmselt kõige tuntum pruuni nahavärvi armastaja on meigikunstnik Liisa Leetma, kes on seetõttu võidelnud ka rassismisüüdistustega ja sattunud välismaa meediasse. Loe selle kohta pikemalt siit. Teadaolevalt kasutab Leetma isepruunistavat kreemi, mida on Instagramis promonud, ning abiks on ka fototöötlus.

Instastaar Liisa Leetma 2018. aastal Youtube'i kanali TULD videos. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Juuresolevatelt piltidelt on selge, et Leetma nahavärv on Trumpist tumedam. Seega läheb esimene punkt instatšikkidele!

TRUMP 0:1 INSTATŠIKID

Teisena astub vaba maailma juhile vastu suhte-reality'st tuttav Ada-Marie Nelke, kellel on Instagramis üle 12 000 jälgija ja mitu tuhat neid ka Youtube'is. Ada pilte vaadates on siililegi selge, et meikida talle meeldib, aga kuidas peab ta vastu konkurentsis Trumpiga?

Ada-Marie Nelke enne meikimist ja pärast. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kuna Ada on pannud Youtube'i üles ka video, kus näeme teda nii enne kui pärast meikimist, saab selgeks, et nahavärvi nii palju muudetud polegi. Niisiis võidab selle vooru Trump (kuigi tasub märkida, et nendest kahest on Ada kindlasti palju õnnestunum meikija)!

TRUMP 1:1 INSTATŠIKID

Kolmas Trumpi vastane on juutuuberina tuntuks saanud suunamudija Deana Noop, tuntud ka kui Deanabanana, kellel on Instagramis üle 33 000 jälgija. Nagu suunamudija tööga kaasas käib, promob Deana sageli meigitooteid ning nagu juuresolevalt pildilt näha, kasutab ta neid ka ise hoolega.

Deana Noop proovib erinevaid meigitooteid. Kätelt on näha tõelist nahavärvi. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Viimases videos tunnistab suunamudija isegi, et kasutab võltspäevitust ning kahe nahatooni erinevus on valgete käte ja ka seitli järgi ilusti näha. Kuigi Trumpi näol valitseb võrdlemisi sarnane olukord, on Deana nahatoon valgele eestlasele ikka nibin-nabin ebaloomulikum ning selle vooru võidab tema!

TRUMP 1:2 INSTATŠIKID

Ja viimasena katsub Ameerika Ühendriikide presidendiga meigikandmises rammu tõsielustaar Seidi Voogre, keda jälgib Instagramis 16 000 inimest. Ka Seidi pole võltspäevituse kasutamisest saladust teinud ning rääkis sellest eelmisel kuul oma esimeses Youtube'i videos.

«Kui te vaatate, et Seidi, miks sa näost suremas oled, siis fake tan (võltspäevitus – toim), ma ütlen teile, ma päriselt olengi nii valge,» rääkis ta.

Seidi Voogre näitas Youtube'is, kui valge on ta nägu enne meikimist. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kuna piltidele vastu vaielda ei saa, tuleb viimane punkt anda Seidile, kes oma lumivalge näo igal hommikul mitu tooni tumedamaks võõpab.

TRUMP 1:3 INSTATŠIKID