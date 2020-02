LUULELINE PEAPESU ⟩ Peaminister Ratas sai folginaistelt sugeda: kui nüüd mulle luiskad ja puru silma puistad...

Laulus nimega «Hädaabikõne peaministrile rahvusteaduste ja Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks» tuntakse muret, et rahvusteadlasi ei hinnata, ning heidetakse ette, et teaduse rahastus ei tõusnud ühe protsendini SKT-st, kuigi seda lubati.

Laulus on kasutatud luuletaja Anna Haava ja helilooja Miina Härma loomingut. Kristiina Ehin selgitas ühismeedias, et Eesti rahvaluule arhiiv on maailmas üks suuremaid rahvaluulekogusid ning üks põhjuseid, miks Eestis on viimastel aastakümnetel toimunud pärimusmuusika taassünd ja õitseng.

«Meie jaoks on Eesti ainese uurijad kuldaväärt seltskond ja Eesti rahvaluule arhiiv hindamatu varaait. Praegune ameerikalik teaduse rahastamise põhimõte, mille aluseks on teaduse rahvusvaheline konkurentsivõime, võib kiiresti välja suretada terveid koolkondi sügavalt pühendunud rahvusteadlasi,» avaldas Ehin muret.

Ehini arvates peab riik astuma samme, et oma teadlaskonda hoida. «Ilma teadlasteta on kõigi meie uurimisvaldkondade tarkus tarbetu ning meie üle maailma kuulsad arhiivid ja muuseumid surnud materjalide lasu,» kirjutas luuletaja ja kirjanik.

Ehin tunnistas, et teisteski teadusvaldkondades tundub tulevik ebakindel ja tume, kuid tunneb erilist muret just rahvusteaduse pärast. «Meie pärimus, keel ja kultuur on ainus, mis meil õigupoolest olemas on. Keegi peale meie enese ei suuda seda hoida, mõtestada ja edasi kanda,» kirjutas ta.

Selleteemalise rahvaalgatusega saad tutvuda ja toetust avaldada SIIN.

HÄDAABIKÕNE PEAMINISTRILE

Rahvusteaduste ja Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks

Ei saa mitte vaiki olla

lauluviisi lõpeta

Vaikimine oleks vale

sunniks südant lõhkema

Tahan täiel häälel laulda

kõvast’ kannelt kõlista’

Seistes äärel musta hauda

riigipeale helista’:

Tere Jüri! Palju õnne

armas Eesti Vabariik!

Ütle miks mul on äkki tunne

et olen väljasurev liik?

Võtsid meid siin hoida-katta

kuid luba endalt küsida:

Kas omakeelse teaduseta

saame jääda püsima?

Peaminister seisan ristteel

tühi kukkur mures meel

Kaalukausil on me saatus

rahvas riik ja emakeel

Ilmas palju rikkaid maida

sestap tuleb hoida

oma helgeid päida

praegu ja siin

Läbi ajatormi kantud

ja meie hoida antud

on Eesti Rahvaluule Arhiiv

Seda hindamatut varaaita

äkki ükski võim ei aita

viskab kodarasse kaika

meile me riik

Me poolitame senti

ei saand me üht protsenti

kuigi seda lubama

sa olid kõva miis

Ära pane jalga taha

mängi meie sisu maha

öeldes et ei ole raha

praegu ja siin

Kui nüüd mulle luiskad

ja puru silma puistad

siis meist üle tuiskab

aegade liiv

Seni kui rahvusteadlasi ei hinnata

ja heidetakse üle parraste

tuleb emakeelepäeval vinnata

lipud poolde vardasse