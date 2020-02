MISSIPILDID ⟩ Kes kümnest Raplamaa kaunitarist võidab ihaldusväärse tiitli? Hääleta lemmiku poolt!

Selleaastased portreefotod on kevadiselt lillelised ja esmakordselt otsustasid korraldajad tüdrukutest teha ka veidi ebatäiuslikumad fotod ning ka need avalikuse ette tuua. «See idee tekkis meil tegelikult alles stuudios kohapeal ja tüdrukutele hakkas see kohe meeldima!» rääkis Taagi Tellus , ürituse üks korraldajatest.

Miss Raplamaa korraldaja Dane Tall ütles, et missikonkurssidega käib kaasas arvamus, et igal pildil ja laval täiuslikkuseni viimistletud tüdrukud annavad noorematele kehva eeskuju. «Nagu sotsiaalmeediaski tänapäeval: surve olla täiuslik aina suureneb. Otsustasime julgustada kõiki, ja eriti just noori tüdrukuid, et on okei olla sina ise, isikupärane ja mitte alati parima nurga alt pildistatud,» rääkis Tall.