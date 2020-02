NEITSOV, HELME VÕI KIRT ⟩ Žürii tegi kindlaks, kes on Eesti kõige ilusam mees

Saatejuhid Jüri Butšakov ja Robert Rool teatasid saate alguses, et Suurbritannia ilukirurgide poolt loodud programmiga on tehtud kindlaks, et maailma ilusaim mees on briti näitleja Robert Pattinson.

«Meile need briti ilukirurgid ei tähenda midagi,» kostis Butšakov ja kutsus stuudiosse «Õhtu!» saate auväärse žürii, kelle ülesandeks oli leida Eesti kõige ilusam mees.

Žüriisse olid valitud Elu24 peatoimetaja Kertu Jukkum, lauljatar Helen Adamson ja meeste perspektiivi esindas saatejuht Robert Rool.

Enne hindamist tunnistas Jukkum, et tema Pattinsoni kõige ilusamaks meheks ei pea. «Eestist minu täielik lemmik on alati olnud Mait Malmsten ja maailmast Brad Pitt. Aga ka samal tasemel on George Clooney,» avaldas Jukkum.

Ka Adamson ei nõustunud Pattinsoni maailma ilusaima mehe tiitliga ja tunnistas, et talle meeldib hoopis «Kreeka jumalike näojoontega» Eesti Laulu poolfinalist German Pinelis. Maailmast on Adamsoni lemmik Ryan Gosling.

Rool arvas, et kõige olulisem on ilu puhul stabiilsus ja nimetas Mihkel Raua ilusaimaks kodumaiseks meheks. «Mees on näinud 30 aastat täpselt ühesugune välja, täpselt sama vana, stabiilselt, see näitab ju midagi head,» arvas Rool ja tõstis esile ka «Rannavalve» staari David Hasselhoffi.

Kõik kolm žüriiliiget said hinnata nii välismaa kui ka Eesti staare kümnepallisüsteemis. Esmalt hinnati Pattinsoni, kes sai keskmiseks «iluhindeks» 6,3. Žürii andis hindeid ka Jason Momoale, Idris Elbale, David Beckhamile ja George Cloonyle.

Lõpuks oli käes aeg hinnata Eesti staare ning toimetus oli välja valinud viis kõige särtsakamat kodumaist meest! Lisaks žürii hinnetele kasutati staaride hindamisel ka rakendust, mis arvutas välja meeste näo «ilu» ja «kvaliteedi».

Žürii andis hindeid Paul Neitsovile, Mart Helmele, Tommy Cashile, Kristo Käärmannile ja Magnus Kirdile.