PILDID JA VIDEO ⟩ Rüselus rannaliival: Maldiivide politseiülem pidi bikiinides naise vahistamise pärast vabandama

Politseiteenistuse volinik Mohamed Hameed edastas aga kehvasti välja kukkunud vahistamisega seoses naisele vabandused ning lisas, et tema alluvad ei lahendanud olukorda just kõige paremini.

Kuigi Maafushi on populaarne turismipiirkond, on sealsetel saartel bikiinide kandmine rangelt keelatud. Samas on see puhkajatele mõeldud piirkondades lubatud.