PILDID JA VIDEO ⟩ Kadunud süstasõitja ulpis enne päästmist külmas jõevees kaks päeva

Päästjad tõstsid mehe paati arvates, et ta on hukkunud, kuid tal oli siiski pulss ja süda lõi.

«Kui asusime teda otsima, siis me ei teadnud, kas toome ära ära surnukeha või päästame elus inimese. Vette kukkunud Miele oli vees kaks päev, see on ime, et ta elus on, sest vesi on väga külm,» sõnas politseinik Ed Henderson.