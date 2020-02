Ehmatavad kaadrid: Londonis pussitasid tänavröövlid meest kätte ja varastasid kalli käekella

Röövi käigus löödi kannatanule ka nuga randmesse ning sellega tekitati mehele tõsiseid vigastusi. See ei hoidnud aga kannatanud tagasi, ning hiljuti politsei poolt avaldatud turvakaamera videost on näha, kuidas abielupaar jälitas neile kallale tunginud röövleid.

Politsei kahtlustab, et röövlid olid mehe juba varem sihtmärgiks võtnud just tema 135 000 eurot väärt käekella tõttu.

Seetõttu avaldati ka turvakaameravideo, et ehk leidub tavakodanike hulgas neid, kes oskavad politseid röövlite tabamisel abistada.

Kahtlustatavad on politsei kirjelduse järgikeskmise kehaehitusega umbes 30-aastased mehed.

See ei ole aga ainus samas piirkonnas toimunud rööv, kus vargad himustasid hinnalist käekella.

20-aastane hr Al Araimi üritas küll ründajaid tõrjuda, kuid suri hiljem saadud vigastustesse Hans Crescentil asunud jõulupuu all Harrodsi kaubamaja sissepääsu lähedal.

Al Araimi vend Raid rääkis detsembris Evening Standardile, et tema vend läks vaid sõbraga sööma, kuid ei tulnud kunagi koju tagasi.

«Kui keegi teab, kes vastutab, või usub, et ta teab, kes nende kuritegude eest vastutab, siis tehke õigesti ja rääkige sellest politseile. Me ei taha, et mõni teine pere veel kannataks nagu meie kannatame,» lisas Raid.