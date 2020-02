RATSA RIKKAKS ⟩ Briti meediatudeng kooris end paljaks ja sai raha maitse suhu

Leedsist pärit 21-aastane Lenny Holmes registreerus vaid mõni aeg tagasi fotode jagamise veebisaidil Onlyfans, kirjutas Daily Mail.

Teise kursuse ajakirjandustudengil ei olnud aga õrna aimugi, et vaid kaks nädalat hiljem on ta tänu 1500 kliendile, kes igaüks on tema alastipiltide nägemise eest 10 naela maksnud, teeninud 15 000 naela.

Holmesi sõnul kiidavad tema vanemad sellisel moel raha teenimise igati heaks. Noor naine loobus juba ka oma tööst Victoria's Secret'i jaemüügiassistendina.

Lenny Holmes töötas enne piltidega teenima hakkamist Victoria's Secretis. FOTO: Mercury Press /Scanpix

Lisaks kavatseb Holmes välja kolida ülikooli õpilasmajast ning asuda elama hoopis kahetoalisesse korterisse.

Lisaks on Holmesil nüüd võimalus maksta tagasi oma võlad ning minna lõpuks oma unistuste reisile USAsse.

Vallaline Holmes lajatab ka kõigile neile, kes naist tema uue ameti pärast mõnitasid ja tapmisähvardusi saatsid, öeldes, et tunneb end suurepäraselt sest saab oma «varanduse» pealt teenida.

Naise sõnul on tedas igasuguste solvavate nimedega nimetatud ning soovitatud oma eluga midagi kasulikku teha.

«Need on samad inimesed, kes vaatavad igal nädalavahetusel pornot. Neile lihtsalt ei meeldi see, mida ma teen, sest nad peavad selle eest maksma,» põrutas Holmes.

Internetilehel Onlyfans maksavad tellijad Lenny fotodele juurdepääsu eest kuutasu. Lisaks on kasutajatel võimalus saada juurdepääs veel privaatsemale sisule, mille eest tuleb maksta kuni sada naela.

Holmesi sõnul on ta kahe nädalaga jõudnud teenida kaks korda nii palju, kui ta teenis jaekaubanduses töötades ühe aastaga.

Pärast ülikooli lõpetamist plaanib Holmes siiski ajakirjanikuks hakata.

Holmesi jagatud fotode hulka kuuluvad alasti- ja pesupildid ning videod, mille hinnad erinevad sõltuvalt sellest, kui intiimsed nad on.

Lenny Holmes teenib kahe nädalaga alatsipilte müües 15 000 naela. FOTO: Mercury Press /Scanpix

«Mul pole partnerit ja kui ma kohtasin kedagi, siis loodan, et teda ei häiri see, aga eks see jääb tema teha,» rääkis Holmes.

Holmes tunnistas, et ei kavatse piltidega äritsemisega karjääri teha, kuid tunnistas, et praegu on see lihtsalt lõbus.

«Ma juba postitasin pesupilte Twitterisse ja inimesed ütlesid mulle, et võin sellega palju raha teenida. Üks mu sõber teenis nädalas 3 000 naela ja need numbrid on lihtsalt naeruväärsed,» tunnistas Holmes.

Kuna Holmesil oli juba internetis tekkinud jälgijaskond, sai ta oma piltide eest küsida 14,99 naela kuus. Samas peavad aga paljud tüdrukud alustama madalama hinnaga piltide müümist.

Kui alguses arvas Holmes, et vanemad mehed võivad olla ebaviisakad ja nõudlikud, siis tegelikult on nad viisakad ja lugupidavad. «Ma ei usu, et see oleks kuidagi erinev sellest, kui saadan oma partnerile alasti pilte,» tõdes Holmes.

Lenny ütles, et kuigi tal on tänu sellele nüüd nädalas rohkem vaba aega on fotode tegemine ja tellijate kaasamine peaaegu nagu täiskohaga töö.