ARMASTUS KÄIB KÕHU KAUDU ⟩ Ülekaaluline naine kihlus mehega, kes söödab talle päevas kuni 10 000 kalorit

Pennsylvaniast West Chesterist pärit 26-aastane Jessica Wilson kohtus 34-aastase Eric Buddenhageniga 2019. aasta augustis interneti tutvumisportaalis, kui otsis endale kaaslast, kes teda toidaks ja aitaks suuremaks paisuda, kirjutas Metro.

Jessica eesmärk oli kaaluda vähemalt 270 kilo ja klienditeenindaja Ericu jaoks on ta ideaalne naine, sest mees otsis endale jällegi kaaslast, keda ta võiks pidevalt üle toita.

«Kohtusime veebisaidil, mis on mõeldud toitja kogukonna inimestele. Ma otsisin algselt söötjat ja kedagi, kes armastaks suuremaid naisi, kuid ma ei oodanud kunagi, et leian sealt oma kihlatu,» rääkis Jessica.

Nii jõudsid Jessica ja Eric kiiresti tõdemuseni, et nad on teineteise jaoks ideaalsed ning nüüd, umbes pool aastat pärast esmakohtumist, teatas paar kihlumisest.

Jessica ja Eric armastavad mõlemad toitu. Jessica seda süüa ja Eric seda talle toita. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Jessica ja Erica esmakohting oli üsna sarnane normaalsele kohtingule. Nad sõid pitsat, vaatasid filme ja mängisid koos videomänge. Kuid vaid kuu hiljem oli paar jõudnud juba nii kaugele, et nad korraldasid igal nädalal regulaarseid ülesöömise päevi. Nendel päevadel sööb Jessica Ericu julgustusel kuni 10 000 kalorit päevas.

Eelmise aasta detsembris tegi Eric Jessicale abieluettepaneku peites sõrmuse jäätisekokteili sisse.

Jessica sõnul oli tegemist armastusega esimesest silmapilgust, sest nad olid algusest peale huvitatud rohkem teineteise tundmaõppimisest kui lihtsalt naise kaalu kasvatamises.

«Tavalisel päeval söön ma 5000 kalorit, kuid «ülesöömise» päeval, mida teeme kaks korda nädalas, võin süüa kuni 10 000 kalorit,» rääkis naine. Sel päeval viib Eric ta puhvetisse ja tellib naisele terve päeva jooksul erinevaid toite, et näha, kuidas ta kõht paisub. «Söömise ajal silitab ta mu kõhtu ja julgustab mind sõnadega,» lisas Jessica.

Ericul ja Jessical on täiesti erinevad kehad. Ericul ja Jessical on täiesti erinevad kehad. Eric on 186 cm pikk ja kaalub 86 kilo. Jessica on aga 167 cm pikk ja kaalub praegu 204 kilo.

Jessica kaalub juba praegu üle 200 kilo, kuid loodab aasta lõpuks kaaluda vähemalt 270 kilo. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Ta peab mu kõhtu seksikaks. Meie eesmärk on, et mu kaal tõuseb 270 kiloni ja me loodame sel aastal nii abielluda kui ka selle kaaluni jõuda,» seletas Jessica.

Jessica soovib aga, et kõik inimesed teaksid, et ta on oma suurest kehakaalust hoolimata terve ja jälgib, et tema dieet ei seaks ohtu tervist.

«Mulle on öeldud terve mu elu nii sõbrad kui ka võõrad öelnud, et olen paks ja ebatervislik. Kuid kõik arstid, kelle juures ma käinud olen, on üllatunud sellest, kui terve ma tegelikult olen,» lisas Jessica.

Naise vererõhk, kolesterool ja veresuhkur on tema sõnul kõik normi piires ja asi ongi lihtsalt selles, et ta kehas on palju rasva.

«Mind ärritab, et inimesed seostavad ülekaalu alati ebatervisliku eluga, see pole tegelikult alati nii,» kirjeldas naine ja lisas, et ta kõnnib iga päev, sööb palju puuvilju ja köögivilju ning võtab multivitamiine.

Jessica ja Ericu ühine armastus toidu vastu ulatub aga nende ülesöömispäevadest kaugemale.

Jessica armastab süüa teha, valmistades neile mõlemale sööki ning paarile meeldib kasutada toitu ka oma seksuaalelus.

Seega polnud ka mingi ime, et Eric valis kosimiseks just jäätise. «Ma hakkasin sööma jäätist, kui nägin seda ilusat kihlasõrmust seal peidus,» räägib Jessica.

«See oli meile tõeliselt eriline viis tugevdada armastus nii üksteise kui ka kogukonna vastu, kus me üksteisega kohtusime.»