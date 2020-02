OLED ARMUKADE? ⟩ Bikiinipiltide printsessil Anita Sibulal on sulle selleks puhuks soovitus!

Anita tuletab Instagramis kõigile ka meelde, et emotsionaalsus on täiesti okei. «Emotsioonid on selleks, et meid suunata. Kui oled vahel negatiivselt meelestatud, siis mõtle, mida see tunne sulle tegelikult öelda üritab? Kui tunnete armukadedust, küsige enda käest, mis on see konkreetne asi, mis paneb teid kellegi suhtes armukadedust tundma?» kirjutab ta sotsiaalmeedias.