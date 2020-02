PILDID JA VIDEO ⟩ Uus-Meremaal sadas meeter vihma, tuues kaasa looduskatastroofi

Looduskatastroofi tõttu on seal koolid ja ametiasutused suletud ning piirkonnas abistavad inimesi lisaks päästjatele ja politsenikele ka sõdurid, teatab afp.com.

Meteoroloogide teatel sadas kahe ja poole ööpäevaga vihma rohkem kui meeter, mille tõttu jõed tõusid üle kallaste ning tekkis ka muda- ja kivilaviine, mille tõttu osa teid on läbimatud.

Lõunasaar (inglise keeles South Island, maoori keeles Te Wai Pounamu (jaspisesaar) või Te Waka a Māui (Māui kanuu) on saar Vaikse ookeani lõunaosas Uus-Meremaal.

Saar on Põhjasaarest eraldatud 35 kilomeetri laiuse Cooki väinaga.

Uus-Meremaa suurima saare Lõunasaare pindala on 151 757 ruutkilomeetrit. See kirde-edela suunas kulgev saar on pindalalt 12. saar maailmas.