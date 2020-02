SURVE JA ÜKSINDUS ⟩ Williamsi pressiesindaja avaldas särava vormel 1 maailma tumedama poole

Rooki sõnul on vormelimaailmas üksikuid toredaid inimesi, kellest mõned said ka tema eluaegseteks sõpradeks. «Kuid minu kogemuse kohaselt on enamus vormel 1 töötavaid inimesi kas egoistid, ükskõiksed, parasiidid, materialistid, enesekesksed, või äärmiselt manipuleerivad. Mõnel neist on isegi kõik need omadused. Ja see kõik on peidetud teeseldud naeratuste ja siledate põskede taha,» kirjutab Rook oma blogis.