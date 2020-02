MEES, KES RAPUTAS AMEERIKAT ⟩ Sporditähest mõrtsukaks

Bradley sõnul katkes meeste sõprus 2013. aastal Floridas puhkusel olles. Ta ütles, et Hernandez oli paranoiline ja nad pöörasid tülli. Bradley rääkis, et oli magama jäänud ja ärkas üles, kui Hernandez teda relvaga sihtis. Bradley sõnul oli Hernandez talle silma lasknud ja jätnud ta parklasse surema. Bradley jäi ellu, kuid jäi ühest silmast pimedaks. Juhtum lahendati kohtuväliselt 2016. aastal. Kaitsjate sõnul olid mõrvad ja Florida tulistamisjuhtum seotud Bradley narkotehinguga.

Pärast Hernandezi surma teatati, et ta oli tõenäoliselt gei või biseksuaalne. Sporditähena oli tal väga raske seda varjata. Tema vend ütles, et staarmängija oli enne surma emale tunnistanud, et on homoseksuaal. Ka hiljutises dokumentaalfilmis on Hernandezi seksuaalne sättumus isegi suurem teema, ning sellele viidates üritataksegi mõrvu seletada.

Hernandezi aju uuriti pärast tema surma. Tulemused olid üllatavad. Neuropatoloog Ann McKee ütles, et ta pole kunagi varem nii noore inimese puhul nii kaugele arenenud CTE-d näinud. «Tavaliselt on selline haigus 20-aastat vanematel inimestel,» rääkis arst.

CTE on tihedalt seotud Alzheimeri tõvega. Seda saab tuvastada alles pärast surma, kuid sümptomiteks on mälukaotus, otsustusvõime puudumine, agressiivsus, ärevus, enesetapumõtted ja vastuvõtlikkus sõltuvustele. McKee ütles, et haigus arenes aastaid. . Doktor McKee ütles, et CTE ja Hernandezi käitumist ei saa omavahel seostada. Neuroloogiale ja Alzheimeri tõvele spetsialiseerunud professor Sam Gandy aga rääkis, et tal oli võimatu mitte usukuda, et muutused Hernandezi ajus ei mõjutanud tema käitumist. mõjutanud. Hernandez kannatas vanglas migreeni ja mäluprobleemide käes.