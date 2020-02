SPORDITÄHEST MÕRVARIKS ⟩ «Mida kuradit sa arvasid, et ma teen? Et must saab täiuslik ingel?» - Aaron Hernandezi lugu

«Olin maailma õnnelikum laps. See ajas mind segadusse. Olin just kaotanud oma isa. Pidin minema õppima ülikooli ja mul polnud kedagi, kes mind toetaks. Mida kuradit sa arvasid, et ma teen? Et must saab täiuslik ingel?» Just selliselt kõlas ameerika jalgpalli supertähe Aaron Hernandezi telefonikõne emale.