PILDID JA VIDEO ⟩ Kokaiinikuninga Pablo Escobari venna nutitelefoni reklaamivad vene Playboy jänkud

Elu24 kirjutas juba detsembris, et Pablo Escobari vend Roberto disainib nutitelefoni. Mehe kinnitusel on tegemist purunematu seadmega, millel on kaks erinevat mudelit.

Rodrigo Escobar, Pablo Escobari vend, oma uut nutitelefoni detsembris tutvustamas. FOTO: DAVID ESTRADA/REUTERS/Scanpix

Escobari kodulehel on välja toodud, et uuel nutitelefoni mudelid on Fold 1 ja Fold 2. Uue nutitelefoni hinnad algavad 349 dollarist ning mõlemal mudelil on 128GB ja 521GB versioonid. Fold 1 versioonil on kaks kaamerat, teisel mudelil aga viis.

Pablo Escobari vend palkas oma nutitelefoni reklaami vene kaunitarid. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kõige kallim 521GB Fold 2 maksab 549 dollarit ning kõiki mudeleid saab vajadusel kasutada ka tahvelarvutina. Ühes reklaamis tehakse nalja, et kaunid tüdrukud nutitelefoni ostuga kaasa ei tule.

Kokaiinikuninga Pablo Escobari venna Roberto nutitelefoni tutvustavas videos on peategelaseks on seksikas pesus venelanna. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Oma kuldse nutitelefoni reklaamimiseks on Escobar palganud nii Playboy jänkusid kui ka modelle, kes on kõik pärit Venemaalt.

Kaunite naiste seast leiab 2017. aastal Venemaa Playboy jänku tiitli võitja Kristina Yakimova, Playboy jänkud Anazhelika Lesikit, Julia Abramsi ja Marianna Markinat.

Üks vene kaunitaridest Escobari venna nutitelefoni demonstreerimas. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Reklaamklippides astuvad üles ka modellid Kristina Feliz, Agneta Korolevskaya, Alisa Karamova, Daria Savicheva ja Yana Weimani.

Eile avaldati Escobar Inc official ametlikul Youtube'i kanalil kolm uut reklaamklippi, mis on kõik filmitud Moskvas. Ühel neist tutvustab pesumodell Fold 2 mudelit, teisel hävitavad kaks vene kaunitari Samsungi tooteid.

Pablo Escobari venna nutitelefoni reklaamis hävitasid pesumodellid Samsungi tooteid. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Escobari videoklipp teeb nalja, et Samsungid ei jää ellu ja uus nutitelefon on saabunud tema asemele. Nutitelefonid töötavad kõigis riikides ning Escobari reklaam väidab, et see töötab igas keeles.

Detsembris kirjutas Elu24, et Escobar avalikustas ka plaani minna jaanuari alguses Apple'i vastu kohtusse. Nimelt valmistavad tema advokaadid ette 30 miljardi dollari suurust ühishagi, kus süüdistatakse Apple'it muuhulgas «inimeste petmises» ja «väärtusetute telefonide müümises».

Roberto vend Pablo Escobar juhtis Colombias Medellini kartelli. Ta oli 44-aastane, kui politsei ta 25 aastat tagasi tappis.