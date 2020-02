PILDID JA VIDEO ⟩ Koroonaviiruse epitsenter Wuhan sai Tulejumala mäe ja Äikesejumala mäe haigla

Nüüd on valmis kaks haiglat, millest Huoshenshan (Tulejumala mägi) avati 3. jaanuaril ja Lieshenshan (Äikesejumala mägi) avatakse 5. jaanuaril. Esimeses haiglas on 1000 voodikohta ja teises 1300 voodikohta koroonaviirusesse nakatunute jaoks.

Haiglaid hakati ehitama siis, kui Wuhanist alguse saanud uue koroonaviiruse 2019-nCoV tõttu oli surnud üle 200 inimese ja umbes 10 000 oli nakatunud. Nüüd on selle haiguse tagajärjel kaotanud elu üle 400 inimese ja nakatunuid on rohkem kui 20 000.

Hiina üritab koroonaviiruse levikut takistada sellega, et Hubei provintsi paar linna, kaasa arvatud Wuhan on karantiinis, inimesed peavad kandma kaitsemaske ning Hiina kodanikud ei tohi riigi siseselt ega välismaale reisid.

Ka Wuhani inimestel on hakanud toitu nappima, kuid Hiina keskvõim lubas, et keegi selles karantiinilinnas nälga ei jää.

Uus koroonaviirus on levinud koos Hiina turistidega 25 riiki. Filipiinide tervishoiuametnikud teatasid, et seal suri 39-aastane mees koroonaviiruse tagajärjel. Tegemist oli esimese koroonaviirusest tingitud surmaga, mis oli väljapool Hiinat. See mees oli mõni aeg tagasi külastanud Hiinas Wuhani, kus see ülimalt ohtlik haigus 2019. aasta detsembri lõpus alguse sai.