PILDID JA VIDEO ⟩ Arheoloogid leidsid suure Vana-Egiptuse preestrite matmispaiga

Tegemist on 4500 kuni 3000 aasta vanuse suure hauakambriga, kuhu on maetud erinevaid jumalaid teeninud preestrid, teatab afp.com.

Minyas Tunah Al Jabalis väljakaevamisi juhtiv arheoloog Mustafa Waziri sõnas, et nad on seni leidnud 16 skelettidega preestrihauda, 20 kivist ja puidust sarkofaagi, milles on muumiad, 10 000 hauapanusena kaasa pandud ušabti kuju, mis kujutavad hauataguse elu teenijaid ja orje ning amulette, millest suur osa on kullast.