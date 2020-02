MEELETU TÖÖTASU ⟩ Super Bowli kangelane uskumatu lepingu lävel

Endine ameerika jalgpalliliiga NFL juht Mike Lombardi arvas, et Mahomesist saab liiga paremini tasustatud mängija läbi aegade. «Ma usun, et see mees asetab lati kõrgele,» ütles Lombardi.

«Nii 200 miljonit dollarit või rohkem viie aastase lepingu eest. Arvan, et need on reaalsed numbrid. Räägime ikkagi liiga parimast mängujuhist,» lisas Lombardi.

Praegu on NFLi suurima palgaga mängija Russell Wilson Seattle Seahawksist, kasseerides viie aasta jooksul 140 miljonit dollarit.

Patrick Mahomes NFLi võidukarikaga FOTO: JAMIE SQUIRE/AFP

24-aastast Mahomesit on ees ootamas helge tulevik. Chiefsi omanik, 54-aastane Clark Hunt avaldas lootust, et peatselt algavatel läbirääkimistel näitab Mahomes siiski paindlikkust. «Tahaks väga, et Mahomes oleks Kansas City Chiefsis terve oma karjääri,» ütles ta.