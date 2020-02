KEELEOTS KOKAIINISEKS? ⟩ Kirglik suudlus lõppes ragbimängijale kurvalt

Hamlin ise ütles, et see kõik juhtus teisiti. Nimelt üks naine suudles teda tema juures kodus, enne kui ta matšieelsele soojendusele sõitis. Ja olevat teinud seda vägagi kirglikult.

«Härra Hamlin jäi oma seisukoha juurde, et ta pole kokaiini tarvitanud. Hamlin arvas, et seda võis teha naine, kes mehe kodus olles külastas mitmel korral ka vannituba, oli väga jutukas. Järgmisel hommikul leidis Hamlin vannitoast ka valget pulbrit, kuid ei eeldanud, et see on kokaiin,» seisis UKADA teates.