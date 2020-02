Viirusest esimesena teatanud Hiina arst arreteeriti, kuid ka tema jäi haigeks

Arst Li sõnumis oli, et Wuhani keskhaigla eriosakonnas on mitu inimest uue haiguse tõttu karantiinis, teatab news.com.au.

Üks ta kolleeg teatas, et see on ehmatav ja küsis kas see on taas SARS ehk raskekujuline äge respiratoorne sündroom. Li eitas ja selgitas, et tegemist on täiesti uue haigusega.

Wuhani võimud ei saanud juba möödunud aasta lõpul uue haiguse levikut varjata ja nad teatasid 31. detsembril 2019 õhtul kohaliku aja järgi, et seal on 27 inimest nakkuse saanud, kuid paanikaks ei ole põhjust. Siis veel ei olnud selge, et tegemist on ohtliku nakkava viirusega, vaid öeldi, et seda haigust saab ennetada ja kõik on kontrolli all.

Wuhani võimud arvasid, et arst Li tekitab liigset paanikat ja nad andsid politseile käsu ta 3. jaanuaril 2020 arreteerida. Pärast politsepoolset töötlemist võttis arst oma teate tagasi ja ta vabastati.

Lil diagnoositi 12. jaanuaril koroonaviirus ja ta viidi haiglasse. Arst teatas haiglas olles Hiina sotsiaalmeedialeheküljel Weibo, et ei arvanud, et uus koroonaviirus nii nakkav on ja ta ei osanud patsiente ravides end selle eest kaitsta.

«Õnneks on nüüd kõik pinnale tulnud ja haiguspuhangut on ametlikult kinnitatud. Tänan kõiki, kes minusse uskusid ja mind toetasid,» kirjutas Li.

Koroonaviiruse veretest, mis on positiivne. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Lisaks Lile kuulas Wuhani politsei üle veel kaheksa inimest, kes kõik on arstid ja kes lugesid ja jagasid Li sõnumit. Neid süüdistatakse Li koroonaviiruse sõnumi levitamises.

Hiina uudiseagentuur Xinhua selle aasta jaanuari alguses siis, et politsei uurib isikuid, kes levitavad haiguse kohta valeinfot ning korrakaitsjad kutsusid kodanikke üles seda mitte levitama ja paanikat tekitama.

Uue haiguse kohta arstide poolt edastatud infot uuris ka kohus, mis leidis, et jagatud info vastas tõele.

Hiina keskvõim pani haiguse epitsentri Wuhani karantiini 23. jaanuaril. Nii Hiinas kui läänes on Hiina võimude aeglast reaktsiooni koroonaviirusepuhangule kritiseeritud.

Uurimine näitas, et uus viirus võis alguse saada Wuhani mereandide turult, kus müüakse ka loomi, kaasa arvatud nahkhiiri ja madusid. Turg suleti ja desinfitseeriti. Siis arvati, et nakatunud inimesed said nakkuse loomadelt ja see ei nakka inimeselt inimesele, kuid üsna kiiresti oli selge, et nakkab.

Uus koroonaviirus jõudis koos hiinlastest turistidega teistesse riikidesse. Nüüd on sellesse viirusesse nakatunuid 25 riigis.

3. veebruari andemetel on Hiinas 2019-nCoV koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 360 inimese ning globaalselt on rohkem kui 17 000 on haigestunut.

Arvatakse, et Hiina bürokraatia oli see, mille tõttu võttis uuest haigusest teatamine aega.