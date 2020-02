Põrgulikud köögid ⟩ Juba täna: Gordon Ramsay läheb restoraniomanikuga vaat et karvupidi kokku

Downcity omanikeks on 30-aastase restoranitaustaga Abby ja tema finantssektoris töötav sõber Rico. Naise õlul on restorani igapäevane juhtimine ja menüüvalik, samal ajal kui Rico on vastutav söögikoha finantspoole eest, olles sellesse investeerinud üle miljoni dollari.