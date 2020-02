VIDEO ⟩ Liikluskaamera videole jäi olend, kes võib olla lumeinimene

Olendi avastasid Washingtoni osariigi transpordiameti töötajad, kui nad uurisid liikluskaamera salvestisi, teatab express.co.uk. Nad postitasid olendiga video Twitterisse, küsides, et kas keegi oskab selgitada, kellega tegemist on.

«Kui vaadata tähelepanelikult, siis on näha olendit, kes meenutab lumeinimest. Mida teie näete?» küsisid transpordiameti töötajad. Vandenõuteoreetikid reageerisid kiiresti, teatades, et kindlasti on see lumeinimene, sest ta on suur ja karvane.

Olend jäi mäestikupiirkonnas Sherman Passis kulgeval teel veel ühe liikluskaamera vaatevälja, kuid seal seisab ta ühe koha peal.

«See kummaline olend oli ka teise liikluskaamera vaateväljas,» lisasid transpordiameti töötajad.

Washingtoni osariigi liiklusameti pressiesindaja Ryan Overtoni teatel on nad aastaid näinud Sherman Passi liiklus- ja veebikaameras kummalisusi, kaasa arvatud olendeid, kes meenutavad legendaarset lumeinimest.

«Viimase 15 aasta jooksul on kaamerate ette jäänud hulk ebatavalisi asju ja olendeid. Nüüd tõenäoliselt lumeinimene. Oleme näinud midagi sarnast ka varem, kuid nüüd saime selgema pildi,» teatas Overton.

Washingtoni osariigi transpordiameti Twitteri leheküljel kommentaarides viidati seoses võimaliku lumeinimese nägemisega seriaalile «Salatoimikud» (The X-Files) ja juures oli ka sellest seriaalist tuntud lause «I Want To Believe» (Tahan uskuda).

Oli ka neid, kelle arvates ei olnud Sherman Passi videol ja piltidel lumeinimene, vaid puu vari. «Kui pilti suurendada, siis on näha, et tegemist ei ole elusolendiga, kui ta just ei ole ühele kohale külmunud,» teats üks skeptik.

Veel üks kirjutas, et varasematel fotodel vaatavad lumeinimesed liikudes vahepeal üle õla, nagu uurides, kas keegi võib neid jälgida, kuid Washingtoni osariigis lumisel väljal liikunud väidetav lumeinimene seda ei teinud.

Veel avaldati arvamust, et liikluskaamerasse jäänud lumeinimene kuulis mingit heli, see ehmatas teda ja ta liikus kiiresti edasi.