PILDID ⟩ Vaata, kelle käevangus lahkus Lady Gaga Super Bowlilt!

Lauljatari uueks silmarõõmuks on ettevõtja ja investor Michael Polansky . Ta on lõpetanud Harvardi ülikooli ning juhib nüüd Facebooki kaasasutaja Sean Parkeri uuenduslikku vähi immunoteraapia instituuti, vahendab Page Six.

«Michael on väga tark ja tõsine mees, kes on alati hoidnud madalat profiili. Inimesed räägivad, et ilmselt kohtus Gaga temaga mõnel üritusel, mida Sean Parker oma kodus korraldanud on. Detsembris pidas Sean Los Angeleses ka oma sünnipäeva, kus olid kohal nii Gaga kui ka Michael,» rääkis allikas väljaandele.