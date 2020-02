SENINÄGEMATA PILDID ⟩ Avalikkuse ette jõudnud pildid näitavad, millist elu elas Meghan Markle enne prints Harryga kohtumist 🤭

Briti kõmumeedia lehekülg Daily Star kirjutab, et need pildid pärinevad tema vanalt sotsiaalmeedia kontolt. Kuigi ta Twitteri konto @MeghanMarkle kustutati 2018. aastal pärast seda, kui pulmaplaanid prints Harryga teatavaks tehti, on need pildid endiselt alles.

Pilte näed SIIT!

Nii võibki fotodelt näha, kuidas telesarja «Pintsaklipslased» staar koos oma kuulsate sõpradega elu naudib, punastel vaipadel ja VIP-pidudel käib ning sõpradega selfisid klõpsutab.

Meghan Markle 2016. aastal. FOTO: AP/Scanpix

Meghan Markle ja prints Harry tegid jaanuari alguses teatavaks, et loobuvad kuninglikest kohustustest ja ajakirjandusega suhtlemisest.

Prints Harry sõnas hiljem, et hüppavad Meghaniga tundmatusse, kuna neil ei jäänud muud üle, kui seda teha, sest nad elasid surve all, mis kasvas neil lõpuks üle pea.

Meghan ja prints Harry tutvusid 2016. aastal tänu nende ühisele tuttavale Misha Nonoole, kes korraldas noortele pimekohtingu.

Meghan ja prints Harry kihlusid 2017. aastal ning abiellusid 19. mail 2018 Windsori lossi püha Georgi kabelis. 2019. aastal sündis paari perre poeg Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Kaader filmist «When Sparks Fly». Vasakult: Vicky Huang, Meghan Markle ja Chelsey Reist. 2014. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Meghan Markle tegi näitlejakarjääriga algust 2002. aastal, olles siis 21-aastane.

Ta on kaasa teinud ka telesarjas «Võta või jätta», ent tema näitlejakarjäär sai hoo sisse alles 2011. aastal, mil ta mängis telesarjas «Pintsaklipslased» Rachel Zane'i tegelaskuju. Sarjaga tegi ta lõpparve 2017. aastal.

Lisaks on Meghan Markle mänginud ka sellistes filmides ja sarjades, nagu näiteks «Century City» (2004), mis oli tema karjääri teine näitlemisroll, «The War at Home» (2006), «Without the Trace» (2008), kus ta mängis tudengit, «90210» (2008), «Fringe» (2009), «The League» (2009), «Castle» (2012), «CSI: NY», kus ta oli politseiniku rollis ja «CSI: Miami», kus ta mängis noort FBI agenti.[4][15]

Näitlejakarjääris selgusele jõudmiseks osales Meghan ühes episoodilises rollis mängusaates «Deal or No Deal» (2007). Tema näitlejakarjäär sai hoo sisse 2011. aastal, kui ta mängis teleseriaalis «Suits» Rachel Zane'i. Ta lõpetas seriaalis näitlemise 7. hooajal 2017. aasta lõpus.