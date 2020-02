VIDEO ⟩ Piret Järvis ja Egert Milder rääkisid, mis elamused inspireerisid lugu «Georgia On My Mind»

Piret Järvis ning Egret Milder käisid Anu Välbale jutustamas viimase loomingu tagamaadest ja esmakohtumisest.

Egert tegutseb Gruusias kinnisvaraarendustega. Mitu aastat seal olnud mehele on maa saanud nii hingelähedaseks, et ta kirjutas sellest ka laulu «Georgia (On My Mind)». Egerti lugu on Gruusias päris palju kajastust saanud.

«Ühest küljest on see Egerti hüvastijätt Gruusiaga, teisalt on Georgia ka naisenimi,» seletas Piret. Kuna naine on nüüd mitu aastat Eestis ja Egert samas Gruusias töötanud, jutustab see laul samas ka lahusolekust. «See valu võib olla väga piinav,» tunnistas Piret.

Paari mälestused ühistest Gruusia-reisidest on aga ülihead. «Ma igatsen seda!» meenutas Piret Gruusia kööki ning loetles kõiki imelisi roogasid. Isegi lihtne vili nagu tomat on Kaukaasias Pireti arvates kordades parem - alati öko, maitsev ja odav.

Milder muljetas jällegi grusiinide piiritust külalislahkusest. «Kõik ütlesid söögilauas, et sa pead maitsma kõiki neid asju, aga vastasin, et ei saa - ma lähen katki!» kirjeldas Milder.

Emotsionaalne esmakohtumine

Milder mäletas ülihästi esimest «päris» kohtumist Piretiga. Armastis esimesest silmapilgust, kinnitas ta. "Kui ma teda nägin, siis mõtlesin küll, et sulan läbi põranda," meenutas Egert.

Võiks arvata, et muusikainimesele mõjub armumine väga inspireerivalt. Sugugi mitte - see võtab hoopis keskendumisvõime! «Kui mu bändikaaslased on endale leidnud selle inimese, siis kolm kuud proove ei tehta,» naeris Milder vastuseks.

Nii pidigi Piret päris kaua ootama, kuni Egert lõpuks asja kätte võttis ja pühendatud loo lõpuni tegi. Miks naisest aga videooperaator sai? «Sellist laulu on lihtne laulda õigele inimesele,» arvas Milder.

Kuigi muusikupaar pole seni muusikat koos teinud. «Ma ei ole kindel, kas meie hääled sobivad kokku,» kahtles Piret.