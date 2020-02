ŠOKEERIV ÜLESTUNNISTUS ⟩ Johnny Deppi «koletiseks» tembeldanud eksnaine Amber Heard tunnistas, et alustas mehega ise füüsilisi kaklusi ja lõi Deppi näkku

DEPP: «See ei ole tõsi. Ma ei ole see, kes viskab minu pihta potte ja mida iganes.»

HEARD: «[...] See, et ma olen potte ja panne visanud, ei tähenda, et sa ei saaks mu uksele koputada.» (Heard tunnistab, et on visanud Deppi pihta ka vaase).

Lisaks selgub vestluses, et Heard viskas Austraalia reisi ajal Deppi pihta purke ja see oli ka ainus kord, kus Depp oli ise naist millegagi visanud.

Paar jätkab emotsionaalset vaidlust, Depp kutsub Heardi valetajaks ning Heard hakkab järjest enam endast välja minema. Naine väidab, et Depp ajab suust «si**a» välja.

Deppi sõnul saab olukorrale selgust, kui rääkida tema ühe maja haldusjuhi Travisega, kellele Heard väidetavalt valetas. Heard läheb närvi ja hakkab ühe enam ropendama. «Ma ei kavatse kellegagi rääkida! P***i küll! [...].»

Siis selgub vestluse jooksul, et Heard ikkagi valetas, kuna naine ei tunnistanud Travisele, et ta lõi Deppi. Esialgu eitab Heard seda ka teraapiaseansil ja ütleb korduvalt, et ta «ei löönud» teda.

Näitlejad Johnny Depp ja Amber Heard 2015. aasta septembris Veneetsias. Paar oli selleks hetkeks seitse kuud abielus. Daily Mail vahendab, et paari probleemid algasid juba kuu pärast abiellumist, kui Deppi sõrm sai tüli käigus tõsiselt vigastada. Heard oli vihaga pudeleid loopinud. FOTO: GIUSEPPE CACACE/AFP/Scanpix

(Järgnevas lõigus kasutab Heard kahte erinevat ingliskeelset sõna «hit» ja «punch». Sõnad viitavad mõlemad «löömisele», kuid sõna «punch» võib tõlgendada kui karmimat lööki ehk pigem «rusikahoopi».)

DEPP: «Sa virutasid mulle rusikaga.»

HEARD: «Mul on kahju, et ma ei andnud sulle korralikku kõrvakiilu, aga ma lõin sind, ma ei virutanud sulle rusikaga. Kallike, see ei olnud rusikahoop.»

[...]

HEARD: «Sa ei saanud rusikaga (näkku - toim). Sa said löögi. Vabandust, et ma sind lõin. Aga ma ei virutanud sulle rusikaga. Ma ei tea, mis mu käe tegelik liigutus oli, aga sinuga on kõik korras. Ma ei teinud sulle haiget, ma ei virutanud sulle rusikaga, ma lõin sind.»

Lõpuks tunnistab Heard vestluse käigus, et ta tõepoolest alustas Deppiga füüsilist kaklust. Ta sõimab Deppi «lapseks» ja väidab, et ta on «silmakirjalik». Näitlejanna heidab mehele ette, et Depp põgenes eilsest vaidlusest, sest ta kartis füüsilist kaklust.

Südant puistav Depp tunnistab, et lahkus, kuna ei suutnud füüsilist väärkohtlemist enam taluda. Näitleja kartis, et nende vaidlus lõppeb väga halvasti.

«Mul on surmahirm, me oleme nagu üks kuradi kuriteopaik,» kirjeldab Depp nende abielu ja võtab lootusrikka positsiooni ja ütleb korduvalt, et nad peavad oma suhte korda saama. «Ma lihtsalt tahan rahu,» lisab Depp, kes pakub välja, et kui asjad jälle füüsiliseks muutuvad paneks paar suhte pausile või ollakse mõnda aega üksteisest eemal.

Heard nõustub sellega, et nende suhtes enam füüsilist vägivalda ei oleks, kuid ei ole kindel, kas nad peaksid üksteisest eemal olema.