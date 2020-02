LAHKE KÄEGA ⟩ Ameerika jalgpallur maksis huvitaval põhjusel kõigi einestajate arved

«Mõned nädalad tagasi oli Patrick Mahomes oma tüdruksõbraga kodulähedases pizzarestoranis õhtustamas. Loomulikult tundsid kõik staari ära. Kuid keegi ei läinud neid segama, lastes neil rahulikult õhtust süüa. Isegi siis, kui paar oli arve maksnud ja hakkas restoranist väljuma, ei tormanud keegi selfie`t tegema või autogrammi küsima. Pat jäi uksel seisma, pööras ümber ning äkki olid kõikide pilgud temale pööratud. Pat sõnas tervele restoranile:«Aitäh, et lasite meil õhtusööki nautida. Just sellepärast ma naudin Kansas Cityt. Te olete võrratud!» Pärast seda Pat ja tema tüdruksõber Britany lahkusid, selgus, et nad olid maksnud kõikide õhtustajate arve!»