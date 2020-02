Ehkki on raske ette kujutada, miks keegi, kes on kuulus ja rikas, peaks kunagi seadust rikkuma, on paljud kuulsused seaduse rikkumisega vahele jäänud rohkem kui korra. Uimastite omamine, poevargus, kallaletung, avaliku korra rikkumine - siin on nimekiri Hollywoodi staaridest, kelle õlgadel on kõige enam kuritegusid.

Veebilehekülg Topp Casino Bonus lõi nimekirja Hollywoodi staaridest, kes on kõige enam seaduse rikkumisega vahele jäänud ning keda on kõige enam vahistatud.

Nimekiri on jaotatud äri-, meelelahutus-, modelli-, muusika- ja spordimaailma staaride ning tõsielustaaride vahel. Sealhulgas on välja toodud üheksa kuriteo rühma: vägivaldne rünnak, seksuaalkuritegu, vargus, pettus, mootorsõidukitega seotud kuritegu, uimastikuritegu, avaliku korra vastane süütegu, kriminaalne kahjutekitamine ning teised kuriteod.

Näiteks on ärimaailma kuulsuste seas välja toodud Bill Gates (64) ja Martha Stewart (78). Mõlemad on toime pannud neli kuritegu. Gates võeti vahi alla kahel korral (aastatel 1975 ja 1977) ning on talle esitatud neli mootorsõidukitega seotud süüdistust. Miljardäril puudus juhtimisõigus.

Modellimaailma kõige ulakam kuulsus on Naomi Campbell (49), kellele on esitatud kolm süüdistust ja keda on vahistatud kahel korral. 1998. aastal vägivaldse rünnaku eest ning 2006. aastal vägivaldse rünnaku ja avaliku korra rikkumise eest.

Briti muusik Pete Doherty (39) juhib muusikamaailma 26 erineva süüdistuse ning mitmete vahistamisega. 14 süüdistust on olnud seotud uimastitega ja skandaalse Doherty probleemid algasid 2003. aastal. Muusik on ühtlasi kogu nimekirjas teisel kohal.

Endine Ameerika korvpallur Dennis Rodmani (58) on vahistatud seitsmel korral ja talle on esitatud 12 süüdistust. Spordimaailma nimekirjast leiab 5. kohalt iirlasest vabavõitleja Conor McGregori (31), kelle vööl on viis kuritegu.

Tõsielustaaride nimistust leiab esikohalt viie kuriteoga ja kolmel korral vahistatud Paris Hiltoni (38). Tõsielustaaride nimekirjas on ka kolme kuriteoga Nicole Richie (38) ja kahel korral vahi alla võetud Khloé Kardashian (35).

Kõige pikem nimekiri kuulub aga filmi- ja telestaaridele. Kokku on nimekirjas 32 Hollywoodi staari, kus esikümnest leiab vaid ameeriklased.

Näitleja Winona Ryder jäi vahele poevargusega. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

10. WINONA RYDER (49)

Näitleja Winona Ryder oli seadusega pahuksis 2001. aastal. Ryderile esitati tol aastal kokku viis süüdistust sealhulgas poevarguse eest, kuna näitleja varastas 5500 dollari väärtuses riideid ja aksessuaare, vahendab CBS.

Näitlejale määrati rahatrahv ning 480 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Ryder oli kuni 2005. aastani katseajal. Alles paar aastat pärast katseaja lõppu rääkis Ryder kuriteost avalikult tunnistades, et juhtum leidis aset talle väga raskel ajal ning ta oli toona depressioonis, vahendab People.

Robert Downey Jr. oli 90ndate lõpus seadusega pahuksis. FOTO: TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

9. ROBERT DOWNEY JR (54)

Marveli filmides Iron Man tegelaskuju kehastanud näitleja Robert Downey Jr.-i kuriteod jäävad 90ndate lõppu. Esmalt võeti näitleja vahi alla 1996. aastal, kui Downey Jr. alkoholijoobes autoroolist tabati. Tema autost leiti heroiini ning talle esitati süüdistus ka tulirelva ebaseadusliku valdamise eest.

1997. aastal rikkus Downey Jr. oma katseaega ja pidi veetma kuus kuud vanglas. 2000. aastal jäi ta taas uimastitega vahele, kuid pääses napilt vanglakaristusest.

Vaatamata minevikule tuli Downey Jr. raskustest välja, loobus narkootikumidest ning on mehel on edukas filmikarjäär just tänu Marveli filmidele.

Jane Fonda arreteeriti viimati 20. detsembril, päev enne oma sünnipäeva, tema enda korraldatud ebaseaduslikul kliimaprotestil. FOTO: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Scanpix

8. JANE FONDA (82)

Kogenud näitlejanna Jane Fonda arreteeriti 2019. aastal mitmel korral, kuna naine osales ebaseaduslikel kliimaprotestidel.

Fonda «karmim kuritegu» jääb aga aastasse 1970, kui näitlejanna arreteeriti uimastite smugeldamise kahtluse pärast. Fonda pidi veetma öö trellide taga, kuid tegu oli lihtsalt vitamiinidega ning süüdistus võeti tagasi.

Näitleja Christian Slateril on enda kuritegude eest veetnud aega trellide taga. FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

7. CHRISTIAN SLATER (50)

Seitsme kuriteo süüdistusega on seitsmendal kohal näitleja Christian Slater. Esimesed kaks kuritegu jäävad aastasse 1989, kus Slater jäi vahele autoroolis kehtetu juhiloaga, näitleja jooksis korrakaitsja eest ära ning ründas teda hiljem relvaga, vahendab Los Angeles Times.

Slater vahistati ka aastatel 1990 ja 1997. Viimasega esitati talle kolm süüdistust ja ta pidi veetma 59 päeva trellide taga. Viimati võeti Slater vahi alla 2005. aastal süüdistatuna seksuaalkuriteos, vahendab CNN. Süüdistus võeti tagasi lubadusel, et Slater järgneva kuue kuu jooksul seadusega pahuksisse ei satu.

2015. aastal The Guardianile antud intervjuus vihjas aastaid kaine olnud Slater, et tema tegude põhjuseks võis olla alkohol.

Näitleja Shia LaBeoufi on vahistatud mitmel korral, sealhulgas 2015. aastal Texase osariigis. FOTO: Austin Police Department/REUTERS/Scanpix

6. SHIA LABEOUF (33)

Viiel korral vahistatud näitleja Shia LaBeoufile on kokku esitatud seitse süüdistust. Esimest korda vahistati LaBeouf 2007. aastal, kui näitleja tungis keelatud alale. Aasta hiljem ei ilmunud näitleja kohtusse ning 2014. aastal tungis ta jälle lubamatult üritusele, suitsetas siseruumides ja keeldus lahkumast, vahendab Rolling Stones.

2015. aastal rikkus ta alkoholijoobes avalikku korda ning sama juhtus ka 2017. aastal. Talle määrati pärast 2017. aasta vahistamist aastane katseaeg ning 1000 dollariline rahatrahv.

Näitleja Michelle Rodriguezele määrati 2007. aastal 180-päevane vanglakaristus, millest näitleja veetis trellide taga vaid 18 päeva. FOTO: Scanpix

5. MICHELLE RODRIGUEZ (41)

«Kiired ja vihased» filmidest tuntud näitleja Michelle Rodriguez vahistati esimest korda 2002. aastal, kui naine oma korterikaaslasega kaklema läks. Rodriguez pääses karistusest, kuna toakaaslane keeldus süüdistust esitamast.

2003. aastal vahistati näitleja kahel korral. Mõlemal korral juhtis Rodriguez mootorsõidukit alkoholijoobes, ühel neist põhjustas näitlejanna avarii ning põgenes sündmuskohalt. Teisel korral sõitis ta peatatud juhtimisõigusega.

2005. aastal jäi näitlejanna taas alkoholijoobes juhtimisega vahele, maksis selle süüdistuse eest rahatrahvi ja veetis viis päeva vangis. 2007. aastal rikkus ta oma katseaega, talle määrati 180-päevane vanglakaristus, kuid Rodriguez sai vanglast välja juba 18 päeva hiljem.

Vaatamata kõigele on Rodriguezel olnud viimastel aastatel päris edukas karjäär.

Kunagise näitleja Amanda Bynesi probleemid seadusega algasid 2012. aastal. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

4. AMANDA BYNES (33)

Endise näitleja Amanda Bynesi probleemid seadusega algasid 2012. aastal, paar aastat pärast seda, kui ta oli näitlemisest loobunud. Tolle aasta märtsis peatati Bynes autoroolis telefoniga rääkimise pärast, kuid põgenes enne, kui politseinik talle trahvi kirjutas, vahendab The Hollywood Reporter. Teda ei arreteeritud, kuid aprillis jäi ta vahele joobes juhtimisega, kuid juunis tunnistas Bynes end kohtus mitte süüdi.

Augustis tekitas Bynes enda autoga 800 dollarilist kahju ning näitleja sõitis lihtsalt minema. Septembriks võeti Bynesilt ära juhiluba, kuid juba mõni nädal hiljem oli näitleja jälle autoroolis.

2013. aastal jääb Bynes vahele kanepi omamisega, asitõendite tahtliku rikkumisega ning hoolimatu ohustamisega. Aasta hiljem on Bynes taas alkoholijoobes autorooli taga ja vahistatakse neljandat korda.

Pärast seda tunnistas näitlejanna, et ta on bipolaarne, hakkas keskenduma enda ravimisele ning ei ole rohkem seadust rikkunud.

Näitleja Sean Penn on kahel korral vahistatud fotograafi ründamise eest. FOTO: Kevin R Rush/PLANET PHOTOS/Scanpix

3. SEAN PENN (59)

Oscari-võitja Sean Penni enamik kuritegusid jääb 80ndatesse. Esimesena arreteeriti Penn 1985. aastal kallaletungi ja peksmise pärast. Aasta hiljem vahistati näitleja väidetavalt Hiinas, Macaus peksmise ja mõrvakatse eest. Penn avaldas selle loo oma biograafilise raamatu autorile ja väitis, et ta põgenes pärast vahistamist sealsest vanglast ja läks Hong Kongi, vahendab South China Morning Post. Pennile ametlikku süüdistust ei esitatud.

1987. aastal rikkus toona Madonnaga abielus olnud Penn oma katseaega ja ründas filmivõttel fotograafi. Ta veetis selle eest 33 päeva vanglas, vahendab CBS News. 1989. aastal vahistati Penn uuesti ja talle esitati koduvägivalla süüdistus.

Viimased kaks kuritegu jäävad aastasse 2009, kus Penn läks taas fotograafile kallale ning lõhkus tema kaamera.

2009. aastal võitis Penn ka oma teise Oscari.

Lindsay Lohan vahistati 2012. aastal kallaletungi ja sündmuskohalt põgenemise pärast. FOTO: MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO/Scanpix

2. LINDSAY LOHAN (33)

Lapsstaar Lindsay Lohan sattus esmalt seadusega pahuksisse 2007. aastal. Näitlejanna vahistati toona kahel erineval korral, mõlemal korral oli Lohan ebakaines olekus autoroolis, ühel korral leiti tema autost kokaiini ning teisel korral oli ta roolis peatatud juhiloaga.

2010. aastal ei ilmunud Lohan kohtusse ning ta vahistati katseaja rikkumise eest. Samal aastal sai ta ka teise katseaja rikkumise süüdistuse.

Aasta hiljem jäi Lohan vahele autovargusega ning 2012. aastal vahistati näitleja kallaletungi ning sündmuskohalt põgenemise eest.

Näitlejannale määrati seaduse rikkumise eest mitmel korral kohustuslik võõrutusravi. Lohani karjäär sai aga nende viie aasta jooksul kõvasti kannatada. Kunagi hittfilmides mänginud Lohan näitleb küll siiani, aga tema filmirollid on keskpärased või lausa halvad.

Hilisemate projektide seas võib Lohani edukaimaks pidada ühe hooaja kestnud teleseriaali «Sick note», kus näitleja tegi kaasa seitsmes osas.

Näitleja Martin Sheen Jane Fonda kliimaprotestil, kus mees arreteeriti 66. korda. FOTO: JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

1. MARTIN SHEEN (79)

Hollywoodi staaride nimekirja esikohalt leiab näitleja Martin Sheeni. Kokku on mees arreteeritud 66 korral, mis tähendab seda, et Sheen edestad kogu seaduse rikkujate edetabeli teisel kohal olevat muusikut Dohertyt lausa 40 juhtumiga.

Kuid muretsemiseks pole aga suurt põhjust. Sheen, nagu ka näitleja Fonda, on alates 1986. aastast vahistatud vaid kodanikuallumatuse süüdistuse alusel. Teisisõnu on Sheen aktiivne kodanik, keda on kolme aastakümne jooksul vahistatud vaid avalike protestide ajal.