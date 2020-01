ESMAESITLUS ⟩ Ooperiskandaali sattunud Triin Lellepi muusikavideo filmimine tekitas islamiriigis ohtlikku huvi

Lellep sai suurele hulgale eestlastest tuttavaks mullu sügisel, kui Eesti Ekspress kutsus lauljatari meedias ooperitäheks ja primadonnaks. See pahandas Estonia ja Vanemuise ooperilauljad, kes tegid ühispöördumise. Lellep ütles toona Elu24-le, et tema ennast võõraste sulgedega ehtinud pole ja pöördumise taga on inimlik kadedus.

«Laul on inspireeritud kõrberebasest, nii tulimegi siia tema jälgi ajama. Siiani pole teda veel kohanud, seega tundub, et varsti pean ise kõrberebaseks kehastuma,» naljatles Lellep Elu24-le jaanuari alguses.

Olgugi et Lellepi võttemeeskonnal tuli mõnest uljamast ideest loobuda, leidub muusik Margus Ermasti viisi ja Lellepi sõnadega laulu «Journey to the Light» («Teekond valguseni» - toim) videos ikkagi mitu kohta, mis mõjuvad lauljanna sõnul Lähis-Ida kultuuriruumis liiga paljastavalt, nii et videost tuleb sealsele turule teha teine, mahedam versioon.