VIDEO ⟩ «Kollaseks ohuks» peetavad hiinlased asusid end kaitsma: Ma ei ole viirus

Mitmes riigis on tekkinud Hiina ja hiinlaste vastane viha, mida võimendab kohalik meedia, kuid hiinlased on asunud enda kaitsele, teatades, et nemad ei ole viirus, edastab cnn.com.

Prantsusmaa mitme väljaande esileheküljel oli suures kirjas kas «Kollane oht» või «Uus kollane oht» ning pilt hingamisteid kaitsva maskiga hiinlastest, olles otsene viide, et hiinlased võivad olla haiguspuhangu tõttu teistele inimestele väga ohtlikud.

Cette leçon de racisme décomplexé vous est offerte par le @CourrierPicard #coronavirus pic.twitter.com/jhcoNmsmm5 — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 26, 2020

«Kollane oht» on tegelikult lääne ideoloogia, millega hirmutatakse seni lääne inimesi. Selle 19. sajandil tekkinud ideoloogia kohaselt on kiiresti paljunevad hiinlased kogu maailmale ohuks. Eriti said seda oma nahal tunda 19. sajandil USAsse rännanud hiinlased, keda koheldi seal nagu orje.

USAs ja ka Euroopas levivad seni rassistlikud ja ksenofooblikud arusaamad, et hiinlased on kasimata, pesemata, tsiviliseerimata, harimata, ebamoraalsed ja seega ohuks.

Läänes on avaldatud kirjutisi, mille kohaselt sai Wuhani koroonaviiruse epideemia alguse hiinlaste mustusest ja lohakusest. On neid, kelle arvates pääses uus koroonaviirus Wuhanis asuvast viroloogiainstituudist lohakuse ja turvareeglite eiramise tõttu välja ja hakkas kiiresti levima, kuid Hiina võimud ei taha seda tunnistada.

Koroonaviiruse keelumärk. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Prantsuse lehtedes ilmunud kirjutised Hiina ohust ärritasid lugejad, kes pidasid neid rassistlikuks ja ksenofoobiliseks. Paljud neist astusid hiinlaste kaitseks välja.

Väljaanded vabandasid, et nende eesmärgiks ei olnud näidata hiinlasi halvas valguses, vaid nad teavitasid, et see viirus on väga ohtlik.

Sellest hoolimata on hakanud levima Hiina ja hiinlaste vastasus, mis ühiskonnauurijate sõnul võib tuua kaasa globaalse paanika ja rassismipuhangu.

Teistes riikides elavad, õppivad ja töötavad hiinlased on juba saanud tunda, mida tähendab vihatud olemine. Kuid ka teistes riikides sündinud ja nende riikide kodakondsusega Hiina juurtega inimesed on rünnaku all.

Üks Londonis töötav Hiina juurtega Briti ajakirjanik sõitis bussis ja ta kõrval istunud mees lahkus kiiresti ja istus teise kohta, pidades seda meest koroonaviirusega nakatunuks. Ajakirjaniku sõnul on ta kogu elu elanud Suurbritannias ega ole Hiinas käinud.

Malaisia juurtega sotsiaaltöötaja koges Londonis peaaegu sama. Ta sõitis ühistranspordis, kus üks inglise paar küsis temalt, pidades teda hiinlaseks, et miks hiinlased söövad ohtlikke roogi ja tekitavad viiruseid.

Kanada meedia ja sotsiaalmeedia teatel on seal elavaid Hiina juurtega inimesi ja hiinlasi hakatud avalikes kohtades ründama. Ka Hiina päritolu õpilased on sattunud kiusamise ohvriks, seda on teinud nii kaasõpilased kui ka õpetajad.

Uus-Meremaal elavate singapurlaste sõnul on neid näiteks ostukeskustes hiinlasteks sõimatud ja neid on tahetud poest välja visata.