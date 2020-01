ÄSS TŠIKK ⟩ Vaata, kuidas elustiiliblogija Iti-Pätrik Järve BMX-rattaga sõitma õpib

«Kuigi tavapäraselt tõesti sõidab BMX-rattaga rohkem mehi kui naisi, siis tegelikult pole trikitamise osas mitte mingit vahet – naised on täpselt sama võimekad kui mehed,» ütles BMX-treener William Kass , kelle juhendamisel elustiiliblogija ning sisulooja Iti-Pätrik Järve ning BMX-trenni õpilane Liis Lokk Spot of Tallinnas trikitamist õppisid. Kass tõi välja, et kuigi võib-olla on alguses tüdrukutel pisut raskem endas julgust leida, siis kogemuse kogunedes polevat enam mitte mingit vahet.

Väljakutse raames esmakordselt BMXiga trikitanud Iti Pätrik Järve sõnul oli see kogemus oluliselt raskem, kui esialgu tundus, aga olenemata sellest on ta saavutatu üle õnnelik. «Nüüd saan aru, kui rasked need Suurhallis nähtavad trikid tegelikult on,» rääkis Järve ning usub, et BMX-ratturitel ei hakka kunagi igav, sest nüansse, millele tähelepanu pöörata, on palju. «Aga just see teebki selle kõik ligitõmbavaks.»