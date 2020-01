VIDEO ⟩ Venemaa ja veel kaks riiki on oma piiri Hiinaga koroonaviiruse tõttu sulgenud

Venemaa peaminister Mihhail Mišustin andis täna käsu piir sulgeda ja see pandi kohe toime, teatab themoscowtimes.com.

Venemaa välisministeerium omakorda teatas, et Hiina kodanikele ei väljastata ajutiselt elektroonilisi viisasid.

Venemaa ei ole alates selle kuu algusest enam võtnud vastu turismigruppe Hiinast, samas üksinda lennuki või rongiga saabunud hiinlased on siiski seni riiki lubatud.

Lisaks Venemaale on oma piiri Hiinaga sulgenud ka Põhja-Korea ja Mongoolia. Põhja-Korea sulges piiri kohe, kui Hiina teatas haiguspuhangust, Mongoolia tegi seda selle kuu keskel.

Teised riigid, millel on Hiinaga piir, ei ole selle sulgemisest teatanud. Need riigid on Vietnam, Laos, Birma, Bhutan, Nepal, India, Pakistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan ja Kasahstan.