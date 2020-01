PILDID JA VIDEO ⟩ Hiinlased ehitavad kiirkorras kahte haiglat, mille suurus on võrreldav Tallinna linnahalliga

Hiina keskvõim langetas otsuse, et koroonaviiruse alguspaika Wuhani tuleb haiguse leviku takistamiseks rajada kiirkorras kaks uut suurt haiglat, teatab businessinsider.com.

Wuhani mõlemad uued haiglad kerkivad Jangtse jõe kaldale, üks ühele ja teine teisele poole. Neid hakati ehitama möödunud nädalal.

Wuhani võimude teatel tegelevad kahe haigla ehitamisega neli suurt ehitusfirmat.

Huoshenshani haigla, mille suurus on 25 000 ruutmeetrit ja kus on 1000 voodikohta, plaanitakse avada 3. veebruaril. Leishenshani haigla suurus on 30 000 ruutmeetrit, seal on 1300 voodikohta ja see tahetakse avada 5. veebruaril.

Hiina Hubei provintsi Wuhani Huoshenshani haigla ehitamine FOTO: China Daily/Reuters/Scanpix

Hiina haiglate võrdluseks: Tallinnas asuva linnahalli üldpind on 27 215 ruutmeetrit ehk need haiglad on peaagu sama suured kui linnahall.

Need kaks haiglat asuvad üksteisest 40 kilomeetri kaugusel.

11 miljoni elanikuga Wuhanis on koroonaviirus kiiresti levinud, haiglad on seal ülerahvastatud, arste ja õdesid napib, puudu on ka kaitsevarustusest ning desinfitseerimis- ja testimisvahenditest.

Hiina meedia kajastab pidevalt, kuidas kahe haigla ehitus kulgeb ja kui kaugele on ehitamisega jõutud.

Hiina Hubei provintsi Wuhani Leishenshani haigla ehitusplats FOTO: Xiao Yijiu / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Hiina keskvõim teatas, et lisaks kahele Wuhani haiglale plaanitakse veebruaris hakata ehitama veel üht haiglat Hubei provintsi Huanggangi.

Üks haigla kerkib ka Henani provintsi Zhengzhousse, mis on Wuhanist 500 kilomeetri kaugusel.