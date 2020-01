Inglismaa vutiklubi hooldemees päästis tossukoguja rentslist

Craig Bell postitas Twitteris appikarje, et ta on valmis 100 naelsterlingi eest maha müüma oma kõige armsamad spordijalatsid - õhtuks tarvis üür ära maksta. Mees oli rahahädasse sattunud, sest oli seljavigastuse tõttu töö kaotanud, tal pole lähedasi ega sõpru, on ainult armsad Adidase tossud. Viimase kuue aasta jooksul on Bell kogunud 45 paari Adidase spordijalatseid.

Töötu Craig Belli Adidase tossude kollektsioon. FOTO: Craig Bell /SWNS.COM/Craig Bell /SWNS.COM/Scanpix

«Kui ma õhtuks 100 naela ära ei maksa, visatakse mind 28 päeva pärast välja,» kirjutas Bell positituses.

FOTO: twitter

Endine vutiklubi West Brom Albioni hooldemees Pat Frost, kes juhtumisi samuti Adidase jalatseid kogub, nägi säutsu, vastas Bellile ja lubas ta üüri ära maksta.

Adidas Trimm Star from Craig Belli kollektsioonist. Töötu Craig Bell pani need müüki, et mitte tänavale sattuda. FOTO: Craig Bell /SWNS.COM/Craig Bell /SWNS.COM/Scanpix

Bell kostis seepeale: «Pat on kõige eredam valgus! Ta on särav täht, kelle üle Inglismaal kõik peaksid uhked olema.»

29-aastane mees lisas:«Ma ei tunne Pati, aga kui ma peaksin temaga kokku saama, surun tal kätt ja teen talle pindi õlut välja. See oleks mulle suur au!»

Craig Bell. Töötu tossukoguja pani jalatsiharuldused müüki, et rendikorteris edasi elada. Just sellise pildi positatas ta endast Twitterisse. FOTO: Craig Bell /SWNS.COM/Craig Bell /SWNS.COM/Scanpix

«Ma tean, et mõned tossud mu kollektsioonist on pisut pappi väärt ja mõtlesin, et kui mind välja tõstetekase, et kuhu ma siis need tossud panen.»

Pat Frosti Adidase kollektsioon. FOTO: Pat Frost /SWNS.COM/Pat Frost /SWNS.COM/Scanpix